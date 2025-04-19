陳倩揚爆當年做《東張》主持收入達6位數 遭換走即場落淚 (16:30)

2008年港姐亞軍陳倩揚早前因演出杜琪峯監製的ViuTV劇集《三命》而再被關注，3年前與丈夫及子女移居加拿大多倫多的她早前回港接受商台《星光背後》訪問，坦言當年參選港姐是為了加勒比海郵輪外景，計劃選完港姐後就跟當時的男友、現任丈夫陳浩然結婚，根本沒想過入行當藝人。陳倩揚回憶大學一年級時已跟陳浩然拍拖，畢業後當了4年空姐，接近25歲時參選港姐，報名前未有告知對方。她說︰「我有啲曳，冇話畀佢聽參選，以為未必會選到。佢知道後梗係唔鍾意，但都好好，比賽期間都全力支持我。好記得比賽完去馬來西亞親善，突然收到佢短訊，話我依家人生好精彩，大家行嘅路唔同，不如好好分手，當時我好傷心，流好大滴眼淚。」

陳倩揚表示在其理念裏，由空姐變為藝人只是轉工，她身體力行證明自己沒改變，終於與陳浩然復合。兩人2010年結婚，陳倩揚透露TVB當時曾經勸阻，但她堅持嫁人︰「TVB確實有叫我唔好咁早（結婚），但我一早有人生計劃。或者當時後生，覺得做主持無礙我組織家庭嘅時間線。我從來當入行係轉工，做好一份工，同樣可以兼顧自己人生。」談到當年被指奉子承婚，陳倩揚說︰「生3個都係計劃好，係好精準每個隔3年半。」

她表示在公司8年以主持工作居多，收入與時間穩定，如魚得水。陳倩揚說︰「最高月薪有6位數。《東張西望》每星期有兩個騷，仲有其他東華、保良Live騷，出面又有司儀工作，有時一日走兩場。我非常鍾意做《東張》，時間穩定，收入穩定，4點對稿，8點直播準時完，就可以返屋企食飯，出面唔少主持工作亦因為《東張》認識我。」

《東張》2015年12月大換血，當時剛30歲的陳倩揚一下子接受不了，在社交網留言「一朝天子一朝臣，你懂的」。她說︰「當時打擊大，好唔捨得成個團隊。嗰時我3字頭衝動底，換轉依家4字頭就會吞咗佢。依家我好多嘢都會吞，但當時真係不斷問點解。我仲好記得，當時喺商場收到電話後喊咗好耐。」翌年，陳倩揚拒絕再續約，離開TVB，幾年間轉型成減肥達人，亦在書展期間出書。她信劇集《三命》的「命」，人生的每一步早彷彿有命運安排，要不是回復自由身，也無緣再拍戲，及未必有機會與大師級導演杜琪峯合作。

（即時娛樂）