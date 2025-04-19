虛擬情人｜朱敏瀚升呢首當男一 對拍檔王敏奕讚不絕口 (17:00)

王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、譚嘉儀、林景程、袁文傑、鄧智堅等合演的無綫新劇《虛擬情人》，將接棒《奪命提示》於4月28日播映。《虛擬情人》女主角程晴（王敏奕飾）窮一生精力都在追尋「完美情人」。作為樣子標緻、頭腦靈活的IT界達人，程晴讀書時期已追求者眾，但眼角高的她對所有追求者均抱懷疑態度，遂自創AI程式篩走渣男，更利用自身AI知識打造「虛擬完美情人」Adam（朱敏瀚飾）。10年過去，Adam由程晴專屬「完美情人」、演變成不少女士的「虛擬情人」，並由「Adam1.0」升級至「Adam 7.0」，成為網路上炙手可熱的超新星。某天，Adam因為程式漏洞來到現實世界，抱着清純的心看待現實世界，一次又一次顛覆程晴及世人對愛情的了解。

無綫今天（19日）率先發布男、女主角甜蜜滿瀉的互動照片。飾演IT女強人的王敏奕要分飾讀書少女時期的自己，因此造型十分多元化，既有清純學生Look、又有強悍女強人Look，連入廚賢淑Look也有。首次當男一的朱敏瀚接受TVB.COM訪問時坦言很開心︰「敏奕係我想合作嘅女藝人Number One！我同佢之前其實完全冇合作過，佢畀我嘅感覺好fresh，同佢合作永遠都好易有驚喜，好易畀佢帶到入戲。好多場戲，其實我哋都係好隨心咁演繹，冇話特別夾啲乜，但出嚟效果大家都好自然，希望觀眾都會鍾意。我哋除咗外表合襯，連性格都襯到不得了，因為我哋嘅MBTI同屬罕有類型INFJ，大家都好夾。」

（即時娛樂）