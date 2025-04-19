田啟文不清楚鄭中基離婚傳聞 《阿龍》受影響或延期上映 (17:46)

田啟文昨晚（18日）出席周星馳經典電影《少林足球》放映會，回憶當年拍攝被圍打戲後因肋骨受傷而患上筋膜炎，身為導演的周星馳知道後卻若無其事，要繼續拍他被打的場面。另一導演李力持知道後提議他打周星馳泄憤，還稱一班兄弟會幫忙。田啟文說︰「這事當然沒發生。李力持像要跣我。他似方丈很小器，大家不要說是我爆秘密。」田啟文說周星馳要求高，一個簡單鏡頭可NG數十次，陳國坤當年拍攝一個關門動作就NG了37次。談到周星馳的新片《女足》，田啟文透露周星馳正斟洽一位多年前曾經合作、很有分量的女星參與，成事的話，觀眾會很有驚喜。

鄭中基傳與太太余思敏辦離婚，男方早前更現身家事法庭。田啟文稱鄭中基沒透露，他亦不會追問。他表示鄭中基主演的電影《阿龍》受其婚變傳聞影響，在排期上映方面多了顧慮，正頭痛如何處理。田啟文說︰「暫時未知《阿龍》是否延期上畫，擔心他宣傳電影時，傳媒只集中關注其家事，而不是電影，或多或少帶來影響。團隊和鄭中基都很用心拍《阿龍》，鄭中基演出很有驚喜，會令觀眾刮目相看。」

王晶批評姜濤引起軒然大波，田啟文讚姜濤的回應大方得體，表現成熟，年輕人有如此胸襟很難得，但不知他背後可感痛苦。田啟文同意黃秋生所言，認同姜濤肥得可愛。他說︰「肥人也能有很多發展空間。如有機會，我想與姜濤合作，與年輕人合作隨時有更多火花，而且他很有潛質。我不清楚王晶本意，不知道他是否曲線鼓勵姜濤。」談到蕭若元為事件與王晶隔空對罵，田啟文說兩位前輩私下熟稔，他不便發表意見，當花生友就夠。

（即時娛樂）