Amanda S.放下執著愛惜自己 靠烘焙走出情緒低谷 (20:46)

由名模轉型為烘焙達人的Amanda S.早前開設期間限定餅店Flakes & Layers，推出其自創、貌似冬甩的「Ooonut」。她說：「小時候我很喜歡冬甩、餡餅和曲奇，有很多快樂的童年回憶。疫情期間，很想做一些可以令人食完之後會感覺開心的甜品，香港人又喜歡食千層酥和牛角包，我於是將不同種類甜品的特色加起來。」

Amanda曾在2011年開設甜品店，雖然甜品店後來結業，她一直沒放棄再當老闆︰「2020年爆發疫情，想借甜品分享開心能量，於是開設期間限定餅店，反應不錯，2021年便再接再厲，所以今年機遇到就再一試。」期間限定店受歡迎，Amanda重拾信心，迎合市場潮流籌備開網店，待穩定後視乎市場經濟環境，打算物色合適地點重開實體店。

過去11年，Amanda經歷離婚、生意結束、喪父、疫情、失戀打擊，每次情緒低落就靠烘焙令自己開心起來。她分享道︰「不開心時，我就焗曲奇或蛋糕，製作時要專注幾小時，不必想太多事，夜闌人靜時慢慢整，吃過自己親手做的蛋糕就會開心起來。經歷人生高低，我比從前看化了，很多事控制不來就要放輕執著，最緊要愛惜自己！」Amanda避談目前的感情狀况，甜笑稱整體來說開心，母親沒催促尋找真愛再婚，鼓勵她享受人生、自由自在地生活。

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（即時娛樂）