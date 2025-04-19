黃夏蕙看淡生死 未懼七仙羽預言 盼有生之年開免費老人院 (19:27)

七仙羽早前預測將有名字有「夏」字的藝人離世，94歲黃夏蕙今天（19日）出席活動時獲贈平安手鏈。看淡生死的她表示︰「生死有命，何况我已94歲，最重要在世時對社會有貢獻，死也安樂。我一生貢獻社會，幫助有需要的人，沒有遺憾。我希望能在有生之年開辦老人院，讓經濟有困難和獨居長者免費入住。」談到其自傳式電影《夏蕙傳》最近獲金主投資，黃夏蕙稱會親自演出瞓棺材一幕︰「我不介意瞓棺材，最緊要靚，死都要靚。」王晶早前公開批評姜濤，還叫他滾出娛樂圈。黃夏蕙說︰「年輕人是社會支柱，只要努力，應給他們多點機會。姜濤努力﹗」

同場的游莨維（一蚊Joe）表示離開TVB後接到不少司儀工作，收入比在TVB時好，是高峰期時的七成。他被問到是否覺得離巢是正確決定時說︰「不可以這樣說﹗感恩TVB一直給我很多機會，主持《東張西望》及兒童節目。」一蚊Joe稱現在接工作「有辣有唔辣」，酬勞不及簽TVB時好，要密食當三番，但現在自由度較大，有多點時間陪伴子女。他表示當日拒絕續約，是因為TVB要求減一半人工。被問到可覺得不受重視時，一蚊Joe說︰「我不會這樣形容，畢竟在TVB工作了19年，見證過很多藝人因山頭主義上得快，但又走得快。我一向沒山頭，不是因心灰意冷而離開。疫情時，我要靠太太過活，但不是靠太太養活一家。疫情幾年，我因為《東張》爆騷，但沒有外面的司儀工作，太太硬頂了3年，但不是完全由她養家。」

（即時娛樂）