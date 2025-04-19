中年3｜黃博獲丈夫舉牌撐場 張與辰冇信心破強敵紀錄 (20:26)

《中年好聲音3》10強參賽者趙浚承、善玥澄、曹越、王鄭浚仁、李金凱、陳芷盈、劉洋、張與辰、占士丁丁及黃博今天（19日）出席見面會，吸引大批粉絲到場支持。大會宣布下月11日舉行的《中年好聲音3登峯之戰》在啟德體藝館舉行，可容納逾7000名現場觀眾。監製吳國華表示已邀得羅志祥（小豬）擔任快歌的評審，大熱的黃博自詡唱快歌沒問題，面對小豬時不會驚。

談到她演唱《這一個夜》的比賽片段成網上熱搜，黃博說︰「感恩大家支持，當時只想放盡來唱，完全展示一個新的黃博出來。次次差不多最高分會更有信心勝出？很感恩大家在分數上的肯定，還有一定賽程，覺得自己要不斷進步，至於滿分就不夠膽奢望，只想做到不留遺憾唱好每一首歌。」談到丈夫在現場舉牌支持，黃博說他心痛粉絲早一晚排隊，因此一早到場為粉絲打點，感謝老公為她付出很多。現場獲最多粉絲支持的張與辰表示粉絲前一晚已到場排隊，等了10多小時霸靚位，更特地送了他喜歡的卡通公仔，參賽至今已收到30多個公仔。他直言沒有想過可以打破黃博紀錄︰「見到她得99分都驚，當然希望有一日可以和她平起平坐，這樣已經很開心滿足。我的舞藝還可以，似兩支筷子不停揮動。」

李佳及安雅希兩位師姐被問到心水冠軍時，安雅希選張與辰、陳芷盈及占士丁丁，李佳指心水同樣是占士丁丁，還有黃博。她說：「我在澳門表演時已認識占士丁丁，今次也是我幫他報名，他一直是個很勤力又懂得搞氣氛的歌手，比賽唱得好之餘還看臨場發揮。而一路看黃博成長，覺得她唱得非常好，好大機會。」

（即時娛樂）