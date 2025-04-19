郭子豪鄧卓殷豪華婚禮 新郎哥感動嚎哭靠雙眼皮膠紙打救 (21:30)

郭子豪與鄧卓殷拍拖6年，今晚在中環四季舉行婚宴。婚宴前一對新人接受傳媒訪問，問到豪華婚禮花費多少？郭子豪未透露詳細金額，說訂婚鑽戒是他親自設計，1卡半，鄧卓殷笑說：「香港消費都高，不過我們都振興香港消費，正常啦！」

鄧卓殷未習慣被稱呼為郭太：「今日我哋叫了對方幾聲老公、老婆，感覺有點奇妙。」郭子豪表示安排以古董車作花車，後面有10多架電單車隊護航：「我老細（老婆）滿意，話多謝我。」他自認是一位很容易感動的人，由接新娘開始已一直係咁喊，回想外父將女兒的手交給他，仍然難忍眼淚。鄧卓殷說：「爸爸帶我行入去，我已經開始喊緊，到將我的手交給老公，我覺得是最感動的。」她又大爆老公接新娘時由愛的宣言一秒開始，差不多喊到完成教堂婚禮的儀式，自己雖然有喊，但沒有老公「嚎哭」這麼誇張，郭子豪笑道：「雙眼皮膠紙，keep住愈黐愈高，因為隻眼愈來愈腫。」

二人均表示有生育打算，但會抱順其自然，鄧卓殷稱長輩沒有講出口但幫她戴龍鳳鈪時，在她手上轉了很多個圈。她說：「大妗姐話轉圈代表多仔多孫，左右手每邊轉了10幾吓，我們都有兄弟姊妹，計劃最少都兩個，最多我都唔知，到時再話畀大家知。暫時未有造人大計，由求婚到搞婚禮結婚都差不多兩年，都見到我們不太急，所以再等多兩、三年吧！」她表示度蜜月會完成了婚宴後，休息幾日再諗，「我鍾意陽光海灘，去一個relax嘅地方，可以放鬆心情。」

（即時娛樂）