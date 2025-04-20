薛凱琪廣州開騷 跟已故方大同隔空合唱 鄭秀文驚喜現身 (13:21)

音樂才子方大同今年2月21日離世，終年41歲。好友薛凱琪（Fiona）一度陷入什麼都做不了的狀態，嘔吐及失去胃口、呼吸困難，彷彿整個人沒了一半。Fiona昨晚（19日）強忍痛楚在廣州舉行演唱會，唱出方大同的《四人遊》、《Love Song》悼念好友，還隔空跟已在天上的方大同合唱《才二十三》。當現場響起方大同的歌聲，台下觀眾紛紛高呼起來，Fiona手持紙巾轉身背向觀眾抹眼淚。Fiona演唱時，身後熒幕打出她寫給故友的信。Fiona在信中對方大同說︰「你給了我們和這個地球那麼多的愛，所以我們只會帶着溫暖的微笑，去愛你和想念你。」

Fiona昨晚又請來鄭秀文（Sammi）擔任演出嘉賓，令粉絲非常驚喜﹗Sammi在社交平台分享與Fiona合唱時的合照，她說︰「今天上廣州的車程來回接近7小時，但為了阿Fi,值得。阿Fi數月前找我當嘉賓，這巡迴是她歌唱事業的一個里程碑，也是她巡演的首場；對歌手來說很重要，而身心都會特別緊張，都會很希望自己邀請的嘉賓能夠真的到來。Mi很明這份心情。鐵定身體力行去支持她，當然會義不容辭答應。跟她說：『我會來。』Mi看着她出道，見證她一步步努力走到今天。今晚，看見她在自己的舞台發光，很替阿Fi高興。Mi今天接近7小時車程，車程中載滿對阿 Fi的愛和祝福。」

（即時娛樂）