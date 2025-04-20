錢嘉樂憶龍虎武師轉型主持壓力大 感激曾志偉提點2件事 (14:08)

錢嘉樂感激曾志偉給了他轉當主持的機會，更在生仔及買樓兩件事上提點他。（資料圖片、TVB提供 / 明報製圖）

阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的TVB節目《友乜唔講得》，今晚（20日）播出的新一集請來錢嘉樂現身。59歲的錢嘉樂年少時以龍虎武師身分入行，多年來身兼演員及幕後工作，直到2004年創立「錢家班」，現已是香港資深動作指導，主力負責策劃電影及電視劇中飛車的特技場面。

入行逾40年，錢嘉樂感恩遇過洪金寶、成龍、曾志偉等伯樂，曾志偉更給予他由動作演員轉型主持的機會。錢嘉樂回憶初做節目主持時感到壓力︰「由揸刀、揸槍變揸咪搵食，最初覺得幾難，每次錄影好似行刑。第一次做《獎門人》自我介紹時，前所未有咁緊張，好似經歷咗幾年咁。」

不過，他覺得在主持節目的過程中獲益不少︰「初頭覺得非常困難，但如果你突破咗呢，就會發現原來揸咪搵食係咁易！」錢嘉樂直言加入主持行列後，不但自信倍增，說話及表達技巧亦有所提升，加上經常要「拋橋」令腦筋變靈活，也掌握了「賣橋」的竅門及技巧。錢嘉樂透露曾志偉更曾提點他「生仔」及「買樓」兩件事，對他影響很大。

梅小惠透露當年錢嘉樂與湯盈盈被狗仔隊影到拍拖時，因湯盈盈中文程度不好，曾拿着報紙問她報道內容，過程中十分着緊錢嘉樂。她說︰「佢好擔心自己影響到嘉樂，知道報道內容好正面後即刻開心晒﹗佢即刻拎住兩份報紙，返埋架車度係咁陰陰嘴笑。」錢嘉樂表示要促成一段好姻緣，Timing很重要。他說︰「如果我好鍾意蒲嗰陣遇到佢（湯盈盈），咁就唔得喇！」

（即時娛樂）