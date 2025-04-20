雲浩影讚馮允謙最靚仔寰亞歌手 幻想開騷表演吞劍 (16:01)

黃淑蔓（Feanna）每周在寰亞音樂YouTube頻道開直播唱歌及談天，並邀請不同歌手現身，一同為DSE考生打氣。她今個星期請來雲浩影（Cloud）擔任嘉賓，Cloud在節目中分享溫書心得︰「我唔贊成考試前夕通宵讀書，我考DSE嗰陣晚上9點瞓，半夜3點起身，養足精神去溫習，更容易入腦。」Feanna同意道︰「我都唔贊成通宵讀書，因為我試過讀到5點，仲有兩小時就要去試場，所以唔敢瞓，怕瞓過頭，結果通宵無瞓好無精神。所以適當嘅溫書計劃係好重要，唔好臨急抱佛腳。」

兩人最難忘考試期間老師的打氣金句，Feanna說：「老師話『不要在吃苦的年紀選擇安逸』，我覺得好有意思，我哋依家就係可以吃苦嘅年紀，即係『少壯不努力，老大徒傷悲』！」Cloud續說：「我最記得老師同我講，凡事盡力而為，就算唔成功都唔會世界末日！我就想同各位考生講，活在當下﹗如果呢一刻溫書好攰就去休息吓，唔好諗番轉頭，亦都唔好擔心未來，做好依家呢一刻就得啦！」

有網民留言提議寰亞歌手合作開騷，Feanna、Cloud拍手叫好。Cloud笑說︰「好提議，我哋公司人才濟濟，大家十八般武藝，一定好精彩﹗我表演乜？吞劍﹗」Feanna笑道︰「我表演心口碎大石！」Cloud說：「我哋公司每位歌手唔止唱歌好聽，仲會有好多驚喜，如果寰亞Family真係開演唱會，大家一定會睇得好開心。」她們被網民問到公司哪位男歌手最靚仔時，異口同聲說是馮允謙（Jay）。Feanna解釋︰「因為我哋喺公司係同一team，我私心投Jay。」Cloud說︰「Jay係我哋公司『最上鏡先生』，因為佢個頭最細，我個頭都唔算大，但係同佢一齊做嘢都真係幾難做！」

（即時娛樂）