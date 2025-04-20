「碧咸嫂」維多利亞51歲生日 翻炒新抱舊look (18:19)

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的太太維多利亞（Victoria Beckam）上周四（17日）51歲生日，在邁阿密的一個朋友家中度過，同場除了丈夫碧咸，還有女兒哈七（Harper Seven）及二仔羅密歐（Romeo Beckham），再次不見大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）與太太妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）的蹤影，加上沒在社交平台為母親祝壽，再次惹來揣測。不過比較特別是維多利亞穿著新抱妮歌拉佩斯去年出席首部執導電影《Lola》首映禮時的白色套裝現身，不少網民質疑維多利亞是否要跟年輕她21年的妮歌拉比併誰穿得比較好看，還是另有暗示？英媒報道指該款白色套裝其實來自維多利亞的設計，是去年的新裝，售價約1190英鎊（約1.19萬港元），是她去年送給妮歌拉作為新片上映的禮物。

碧咸下月2日正式「入五」，有傳他最想一家人齊齊整整慶祝；另外，他本月初提早慶祝50歲生日，在邁阿密設宴跟親朋相聚，現效力碧咸旗下美職球隊國際邁阿密的美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴及布斯基斯等球星現身之外，美式足球傳奇四分衛布拉迪、男歌手Marc Anthony等都有到場。子女中唯獨不見長子布魯克林及新抱妮歌拉佩斯蹤影。當時有報道指，羅密歐跟女友Kim Turnbull拍拖出席父親壽宴，但Kim於8年前曾與布魯克林短暫交往，雖然後者轉投妮歌拉佩斯懷抱，結婚至今3年，並剛慶祝結婚周年紀念。報道指布魯克林質疑Kim接近其弟的動機，對她與羅密歐的關係表示擔心。到底碧咸的兩名兒子是否發生「飯戲攻心」不和事件，下月他分享「入五」派對照片便有分曉。

（即時娛樂）