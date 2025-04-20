袁詠儀爆老公生膽石因食得放肆︰想痛7個鐘咪再係咁食囉 (19:10)

袁詠儀及馬來西亞女星黃潔琪（Miko），今天結伴出席電影《OMG!阿媽有喜》宣傳活動。袁詠儀受訪時談到在戲中幾乎全素顏，她坦言不介意︰「邊有阿媽喺屋企化晒妝？我喺戲入面其實有化妝，但係好淡。今次角色嘅服裝同打扮，完全係挑戰自己，真係好刺激，但呢個造型令我更入戲。」黃潔琪在戲中飾演袁詠儀的女兒，常跟母親頂嘴。袁詠儀說黃潔琪的性格跟角色很大分別︰「佢最初一收工就走，原來係趕住返屋企或去做運動。原來佢係一名宅女，我發現後刻意要求佢留低，陪我哋飲酒傾偈，慢慢變壞。」

談到早前與丈夫張智霖到普陀山，兩人十指緊扣，袁詠儀說︰「我哋每年都會去，係一個春遊活動，去行吓山、食齋同祈求健康。我哋十指緊扣，係因為人太多怕走失；共飲一杯飲品係因為我一個人飲唔晒。我曾誠邀阿仔同行，但佢已長大，假期有自己活動唔睬我。」張智霖早前在內地做手術處理膽石問題，袁詠儀說︰「年紀有番咁上下，健康好緊要，食得、瞓得、玩得就已經好好。佢康復進展良好，攞咗粒石出嚟之後，如果乖乖哋食嘢，希望唔會翻發。佢之前太任性，如果想再試痛7個鐘，咪再係咁食囉！我都唔想佢覺得個老婆好煩，我只會畀個凌厲眼神，提一提佢。」

黃潔琪不抗拒「翻版林明禎」外號︰「我知道有呢個稱號，我唔識佢，似唔似就見仁見智。可能媒體對我比較陌生，不過因為咁而對我多咗認識，唔係一件壞事。」袁詠儀讚黃潔琪回應得大方得體︰「如果我喺佢呢個年紀時識得咁講嘢，就唔會得罪咁多人。」

（即時娛樂）