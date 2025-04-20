陳嘉慧遭監製勒令養生調理 黎諾懿拔水罐變「箭豬」 (20:02)

黎諾懿、陳嘉慧（Erica）、文凱婷（Aeren）、王學琳、陳煒、曹永廉、游嘉欣、鍾凱瑩輪流主持的新節目《養生之旅》明晚（21日）首播，眾人走訪內地發掘有益健康的特色體驗及珍貴食材，並邀請註冊中醫、營養師和大學教授從專業和科學角度剖析各種養生計劃。除了養生之道，主持人也會分享不同性別及年齡層的生活態度。

首集雲南之旅，黎諾懿、陳嘉慧、文凱婷、王學琳帶大家去到騰衝，並由周國豐擔任「養生導航」。有「神秘土地」之稱的騰衝是擁有97座壯觀火山的寶地。Erica與Aeren在睡火山之一的大空山中體驗以火山石進行的熱石按摩；Aeren又與王學琳體驗了熱海極受歡迎的溫泉藥浴；黎諾懿則體驗了拔水罐，整個背脊都是木桶。4人又品嘗以多種地道雲南特產炮製的精緻素宴及超巨型熱海大滾鍋，特色是採用氣蒸煮方式烹調，保留食材的營養與自然風味。

Erica與陳煒、文凱婷及《中年好聲音3》的鍾凱瑩，一同跟李暉師傅學習太極。前年結婚、去年成為母親的Erica接受《東張西望》訪問，表示今次復出幕前不止是想再次工作，而是監製認為她需要學習養生、調理身體。Erica坦言產後胖了不少，決定要收身重拾自信。她說：「我依家咁肥，應該係要做番啲運動去減吓嘅。」

（即時娛樂）