盧國沾設靈 女兒難忘型父生前金句 張學友送花牌悼念 (22:29)

「詞聖」盧國沾上月睡夢中離世，享年75歲，今日於世界殯儀館設靈，明早出殯，靈柩移奉和合石火葬場火化。喪禮採用佛教儀式進行，靈堂以簡潔色調為主，遺照前方擺放太太及女兒葦蓁的心形花牌，牆上掛上輓聯，張學友、羅嘉良夫婦、陳錦鴻夫婦、劉鑾雄夫婦、江華夫婦、向雪懷夫婦、鄭國江、潘源良、葉振棠、柳影虹、林珊珊、周啟生、梁釗峰等圈中好友及後輩致送花牌悼念。

陳友、丘亞葵、張德蘭、雷安娜等到場送別。陳友表示與盧國沾曾是鄰居，因他不是主唱，雖然多年來很少合作，但覺得對方所寫的詞很有情懷：「很懷念他，記得他當時要找靈感寫詞，所以也很安靜，我很少在家中夾Band，也不會嘈到他。」

盧國沾女兒葦蓁指父親很多好友、後輩及徒弟致送花牌及到場悼念，有些身在外地的已私下慰問她，包括徒弟羅嘉良。郭晉安曾因合約問題與盧國沾對簿公堂，葦蓁透露對方有托人向她慰問：「明白大家好怕騷擾到我，很多謝大家的慰問。」她表示父親生前身體沒有特別感到不適，還剛做完身體檢查，是在睡夢中安詳離世，沒有什麼遺憾或未圓心願，掛心的只有她及太太，母親心情仍很難平復。她最深刻是每當爸爸被問最喜歡那首歌時，總會答「下一首」，即是永遠都有更好。「他是一個型父，由細到大都覺得爸爸好有型，型在好有智慧，每次和爸爸傾偈都好似上堂，當時不明白記在心，多年後就會明，就如他的歌詞一樣， 20幾歲聽不知講什麼，40歲就會聽到夭心夭肺。」

（即時娛樂）