蔡頌思婚後完結選美生涯 對「40億千金」稱號感好笑：我都想有 (21:48)

已故海產大王蔡繼有孫女31歲蔡頌思上月底與拍拖兩年的日籍未婚夫Michihiro結婚，她笑指未婚夫求婚過程有點蝦碌，但仍感覺浪漫：「當時在澳洲郵輪的餐廳食飯，平時不喜歡跳舞的他，反常地邀請我出舞池跳舞，但跳跳吓裙的吊帶斷了，到洗手間整理完出來，他突然單膝跪下求婚，我心想怎會在裙爛了的情況下發生，他見我一臉愕然還以為我不應承，最後要不停換手按住條裙收花及求婚戒指，但很開心和感動。」

蔡頌思拍過數次拖，做了8次姊妹團，還試過獲新娘直接送上花球，可惜一直等不到真命天子出現。隨著年紀漸長有少少心急，在朋友介紹下遇上日籍金融才俊Michihiro，被對方的沉實穩重，定性及責任心強的性格所吸引。她說：「我已31歲，是適婚年齡，亦有計劃生小朋友。」家中有5兄弟姊妹，她從小已幻想將來要組織大家庭，但當聽到身邊朋友指照顧小朋友很辛苦，令她有點卻步，不想生很多個。」

蔡頌思因選美為人認識，她感搞笑，因她2016年與蘇玉華合演舞台劇，2019年亦參演電影《家和萬事驚》：「其實我是一個演員，選美都選過幾次，但拍過很多戲和演過很多舞台劇，都沒什麼人知，可能選美比較有話題性，所以想透過選美活動令多些人留意到自己的作品，亦都想體驗人生，體驗完咁多次，結婚之後就冇得再選了，完結了選美生涯。」享受了演藝生涯一段時間，她認為是時候從商幫手打理家業，現在負責文化傳媒，但不會放棄演員工作，婚後會到內地拍劇。

出身家族顯赫被封「40億千金」，她笑指這稱號很有趣：「因我唔知40億響邊度嚟，點解唔係50億或30億？4字死死聲唔好聽，不知這稱號對我發展有什麼影響，可能會有個標籤，但覺得不太負面還可以，沒有太大感覺，只是想了很久為什麼是40億？我都想有40億，但我冇。」

（即時娛樂）