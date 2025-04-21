音樂人GooChan驚爆偷食 被女友斷正 發聲明道歉：無限期退出幕前工作 (12:59)

曾為MC張天賦﹑吳保錡﹑馮允謙及洪嘉豪等作曲的27歲音樂人GooChan（陳澤鴻），驚爆偷食傳聞，他與女友芷希拍拖7年，近日GooChan被揭偷食18歲女生，兼當場斷正，被芷希「捉姦在牀」，有網民在threads貼出相關片段及錄音檔，事件曝光後，GooChan今日凌晨在社交平台貼黑圖，並發文向芷希道歉，他表示無限期退出幕前工作。

GooChan的Ig全文：「對不起﹗現在就網絡流傳有關本人的片段作正式回應，向芷希再次鄭重道歉，我辜負了你對我七年真誠的感情和陪伴。由我一無所有的時候開始，無論生活如何艱苦，都一直在身邊扶持著我。而我竟然不懂珍惜，親手斷送了你的幸福，對你造成了無法修補的傷害，對不起。

本人將會承擔起責任，即日起無限期退出幕前工作。往後不會再對此事作任何回應，亦承諾絕不會作出傷害別人的行為。最後，很抱歉因為我的私事影響了大家，想向所有受影響的朋友、工作夥伴及大眾說一句，對不起。」

芷希在2個月前曾的社交平台發文，表示2人已於今年2月初分手，芷希寫道：「沉澱同消化咗一段時間 我同@_goochan_二月初已經正式分開咗。接受呢段佔咗人生四份一有餘嘅感情要結束並唔容易，事情發生得太突然，抱歉呢段時間唔係太經常更新我嘅content，接下來會重新出發，做一個快快樂樂嘅芷希。

感恩以往嘅時光同回憶，可惜結局並唔係我所期盼咁，要接受嘅呢個過程唔容易，甚至好痛苦。感恩各位對我哋嘅愛戴同支持，我希望佢好﹑佢永遠都好，就同我七年前開始諗嘅一樣，所以就係咁囉。」

（即時娛樂）