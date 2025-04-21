中年好聲音3｜陳芷盈獲頒首個MVP表現激動 曹越揀錯歌10強止步 (13:19)

森美對陳芷盈演出激讚：「我聽到擘大咗個口，Rap好容易好老土，但你一啲都唔老土，好有型。」（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》昨晚（20日）播出一集，由獻唱《許願》的張與辰及姚焯菲獲得最佳分數95分，而本集由森美選出的MVP得主，則是以往唱出過不少佳績的陳芷盈。

陳芷盈憑與何晉樂合唱的《誰明浪子心》，奪得高度評價，2人默契十足，還因陳芷盈跳出Comfort Zone玩突破挑戰說唱，她與何晉樂的超高音開場，也獲得記憶點。肥媽說：「好高興睇到芷盈力量型，好surprise芷盈可以Rap到。」海兒說：「個balance做得非常之好，good job。」森美則表示：「我聽到擘大咗個口，Rap好容易好老土，但你一啲都唔老土，好有型。你能夠衝破到自己就要加分喇，你做到嗰種我要表演畀你睇，我唔怕我係咪做得到，呢個想表演嘅心我哋係睇得到嘅。」森美將MVP頒予陳芷盈，首奪MVP的陳芷盈表示激動，含淚感激粉絲及網民。

另一贏盡好評的演出，還有李金凱及冼靖峰的《甲乙丙丁》，2人散發青春Energy，不時搭膊頭唱歌仔，還親密到一支咪兩份唱，獲張佳添高度評價：「兩個人share一支咪，兩把聲都入到咪仲要咁夾，係神來之筆。雖然你哋take咗個risk，但呢個risk係成功嘅，個化學作用好正、好warm。」「手緊王」周國豐笑言不能不給高分：「頭先好似睇緊《聲夢》比賽咁，你哋真係好享受，而你哋享受之餘，亦令到我哋都好享受，呢樣梗係值高分！」被指《中年3》顏值擔當的趙浚承，獲周國豐看好能殺入決賽：「你成件事呈現係啱晒數，浚承你今日嘅中低音好好聽，我好希望浚承你記住你呢種作戰狀態，咁就有機會衝入去Final！」

曹越與詹天文（Windy）合唱《我不離開》，曹越事前抽空上廣州找Windy練歌，但最後因揀錯歌暴露缺點而獲得全場最低分，海兒直指：「你揀錯歌，低音對你嚟講太低，你本身條氣要好順先唱到。」肥媽聞言即搞gag：「佢條氣唔順！」對於十強止步，曹越雖然因不捨哭成淚人，但仍為自己能走到今天感到高興，並感激幫她報名的好友。

（即時娛樂）