奪命提示｜張國強林子善「Julie熱度」爭崩頭 陳山聰挾持阿Moon嫌疑升級 (13:53)

不少網民猜測劇中Julie真身是誰，有網民開了命名「奪命提示Julie係？」帖子。（無綫提供圖片）

對於山聰是否Julie，網民持兩極態度，有人覺得他被屈「食死貓」，亦有人覺得有機會是編劇想送給觀眾一個「反轉再反轉」的驚喜。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》本周踏入結局周，不少網民猜測劇中Julie真身是誰，前天（19日）有網民開了命名「奪命提示Julie係？」帖子，競猜哪個角色最大嫌疑！

總結上周劇情，網民普遍認為最大嫌疑人是張國強（KK），除因為KK去到中後段，劇情戲分愈來愈多，亦因為KK劇中身分能掌握所有案件重要資訊，極符合扮演Julie。

雖然網民熱估是KK，但據無綫官方社交平台昨天（20日）發布預告，Julie真身矛頭指向主角郭柏飛（陳山聰飾）。其中一條姜姐（阿Moon飾）因覺得柏飛有可疑，要求柏飛打開車尾廂檢查，當下柏飛眼神已相當古怪；未幾山聰反過來脅持阿Moon，行徑可疑。

對於山聰是否Julie，網民持兩極態度，有人覺得他被屈「食死貓」，亦有人覺得有機會是編劇想送給觀眾一個「反轉再反轉」的驚喜。

另一位Julie嫌疑人呼聲最高的還有林子善，原因竟與他一直行行企企及能力值不高有關：「當年林子善同師父差啲畀人一齊殺死，所以就產生咗仇恨，睇番咁多單案，個個都差啲冇命，唯獨林子善一直安安全全，扮揸吾到槍，根本就係掩飾。」為迎合網民，無綫官方今天（21日）發布結局周搶先睇劇照，其中一張疑似曝光Julie真身；在一間類似黑房的房間中，一名戴著狐狸面具神秘人，被一班疑似殺手的人物槍指，氣氛詭異。

來到結局周開始無孔不入兼勢力範圍日益強大的Julie，更會以離間手法令到ASIB嚴重內訌，無綫官方社交平台播出一條張振朗、劉穎鏇等與劉佩玥撐到行的預告片，令ASIB將迎來前所未有的重大危機。

（即時娛樂）