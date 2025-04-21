虛擬情人｜朱敏瀚王敏奕有親熱戲 回應跟陳曉華同居傳聞 (16:41)

王敏奕指現實中老公曾國祥亦差不多接近完美情人，她說：「那有完美？至於還欠什麼就不公開了，太過私人。」（林祖傑攝）

朱敏瀚及王敏奕今天（21日）出席無綫新劇《虛擬情人》宣傳活動，朱敏瀚化身劇中角色AI虛擬情人，問會否覺得很難演？他指因沒有所謂正確演繹方法，不能說難或易，最大難度是要大家相信他是AI，都花了點工夫，角色會由純潔到不純潔，除了與王敏奕有親熱戲、純情的牀戲，更要除衫騷肌，強調只是電視可以播的尺度，他說：「不過今次除衫，身材比例更好過《拳王》。」

王敏奕指朱敏瀚對身材管理有強迫症，收藏大量對方在現場健身素材，幫手記低他的努力，而她亦將這套劇的性感擔當交給對方，她在劇中的角色情感較豐富，但受到情感創傷，當中也有不少喊戲。

王敏奕指劇中追求完美情人，現實中老公曾國祥亦差不多接近，她說：「那有完美？至於還欠什麼就不公開了，太過私人。」朱敏瀚表示心目中完美情人基本要靚，不過外在美只是Bonus，最緊要有內在美。

問緋聞女友陳曉華是否完美情人？他笑道：「我覺得能夠成為TVB藝人，都有一定質素。」對於被指租豪宅與陳曉華同居？他澄清：「我和媽咪住，都好希望有多些錢，可以租屋給不同同事住，如果我有能力的話，希望不止幫到她一個，也希望幫到身邊有需要的人。」但他避談駕車接載對方，只說：「不要提架車了，遲了出席活動因為架車被的士撞尾，不過人沒事都OK。」

（即時娛樂）