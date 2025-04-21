呂爵安回應秒Like林明禎帖文 傳短信慰問Jeremy 讚姜濤頂得住負評 (17:30)

岑珈其在電影《破‧地獄》加長版的表現獲讚，他感開心，因他始終是演員，希望繼續多參與演戲。（鍾偉茵攝）

有網民發現Edan雖避談緋聞女友林明禎，但每當女方網上發帖文，他必定秒回派like，指他表裏不一。（鍾偉茵攝/Ig圖片）

《膠戰》6位主持呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅，昨晚（20日）玩轉會展舞台，演出《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》。

6膠完騷後心情興奮，被指要扮女人的Edan解釋，原本沒想過穿裙上陣，是臨近開騷才決定，他們又打算叫肥腸穿上，為求達到效果，最終由Edan負責，他說：「為令大家開心，所以由我來做。沒想過要暴露，為此上台前狂做掌上壓谷一谷，腳毛沒有刻意剃，可以留來保暖。」阿正讚Edan雙腿白滑。

提及鄭中基傳與太太余思敏鬧婚變，日前他現身家事法庭疑進行內庭聆訊。Edan稱有留意報道，認為不應打擾鄭中基：「我不太清楚事件詳情，太私人的事也不方便打聽。（傳短信慰問？）之前過時過節有傳短信給他，但最近沒有為此事關心太多，希望他一切安好。」

至於隊友李駿傑（Jeremy）近日捲抄歌風波，Jeremy已解釋沒抄襲意圖，Edan亦開口力撐隊友：「知Jeremy本人對自己音樂作品很重視，今次更是他首次獨自作曲，所以很緊張。已傳短信去關心，他有回覆我說OK。」

姜濤被王晶網上狠批惹風波，Edan相信姜濤可以對此事消化得好好，皆因由姜濤出道首年開始，已飽受外界不少評論，認為他面對和處理這些事很厲害，相信他會頂得住。

有網民發現Edan雖避談緋聞女友林明禎，但每當女方網上發帖文，他必定秒回派like，指他表裏不一。Edan回應：「我看不到有關評論，不過大家是認識的朋友，給like都是很正常。我們又不是說要撇清，只想大家給予我們空間。」

重提上次被傳媒問及有關林明禎的事，Edan被指黑面回應，更斥傳媒黑心。Edan表示沒有不快，並重申沒有黑面：「一直以來大家都是當講笑，做訪問氣氛向來如是。大家覺得當日我有黑面？其實不是，也不是因為疲累而影響心情，純粹想大家給予空間，不要為難我，不要為難對方啦！」

岑珈其在電影《破‧地獄》加長版的表現獲讚，他感開心，因他始終是演員，希望繼續多參與演戲。他笑言開騷後也愛上唱歌，最想和5膠大合唱。提到他向太太示愛獨唱《一生愛你一個》，珈其自知有走音，他解釋：「因為不能在家練習，老婆之前已叮囑我最好不要在個騷送她驚喜。但點都好，正如Edan所講，用感情搭夠。」6膠透露正在拍攝第4季《膠戰》，正如新歌《To膠ther》歌詞，期望節目能拍到100季。

相關新聞：膠戰｜Edan扮女人「驚艷」曬飛毛腿 6膠會展打牌 扮BigBang跳唱勁爆笑

（即時娛樂）