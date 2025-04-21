陳凱琳唔靠父蔭 讚爸爸有觀眾緣 努力掙錢留畀3個仔 (17:58)

陳凱琳今天（21日）到大圍出席健康食品活動，表示復活節假期聯同媽媽及小朋友到澳門玩，老公鄭嘉穎因有工作不能同行，因最近忙於拍網上廣告和短片，亦慢慢接受了，但強調並不是她同化老公，而是現在的趨勢，她說：「之前我哋去完馬來西亞做嘢，都多咗當地客戶搵佢拍片，我哋電視出身，當地觀眾都好鍾意我哋。」

轉型成KOL後狂接廣告，問可有傳授怎樣成為TOP KOL秘訣給老公？她說：「佢又冇乜所謂，可能佢喺演藝方面，已得到想得到嘅定位，會覺得其他都係bonus，成日都講那怕你𠵱家做到好多工作，有一日跌返落嚟唔使緊張，因為所有人都有高低，經常同我講，要調整自己心態同目標，最終我哋目標都係為小朋友，大家成日話見到我，我都係是儲多啲錢留畀小朋友。」

她表示要建立網上節目有點難度，自己到現在亦不敢開設，暫時只是上別人節目或拍短片，她說：「如果3個小朋友長大啲就有得諗，始終小朋友年紀都係細過6歲，呢個時候真係好難每日出嚟拍片。」

陳凱琳表明不可以靠爸爸，一定要靠自己，問早前如何𧨾爸爸與她一起拍樓盤廣告？她說：「爸爸好惜我，細個叫我『琳琳蛋』，由細到大我都好識得𧨾爸爸，通常佢做到都會話好，有時我太忙接唔到小朋友放學，爸爸都一定會幫我。」

她大讚爸爸有觀眾緣，又風趣幽默，第一次拍廣告已有不少人提議入行，但爸爸很低調，只是她要求到才做，並沒有拍上癮，她說：「爸爸話需要時就可以搵佢，我入行到𠵱家，佢都好支持我，當時唔識睇中文，佢會幫我睇劇本，到𠵱家拍片佢又幫我，佢他百分百好爸爸。」

（即時娛樂）