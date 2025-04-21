呂爵安自揭過去半年陷迷惘 讚林明禎好女仔：身邊好重要嘅人 (19:19)

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（20日）完成《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》後返家，他還和胞妹「小如豬」一齊開Live兼歎宵夜，Edan還與「爵屎」（粉絲暱稱）傾心事，整個Live逾70分鐘，Edan稱過去半年感到迷惘兼EMO，同時他不點名提到緋聞女友林明禎。

他說：「我上次開live已經係唔知幾時，好耐冇開live，趁呢個機會同大家傾偈，呢半年自己經歷好多嘢，有好多唔同嘅情緒及事情keep住發生，半年前發生事情後，我已經好想開Live，因為係同爵屎溝通模式，一直鍾意同大家分享，鍾意同大家嗰種獨有關係及我珍惜嘅。

不過半年前當我想做嘅時候，當然係好複雜，嗰陣時想去講但最後選擇唔講，因為身邊嘅人都會話，『唔好再講啲咩﹑唔好引起啲咩』，可能唔知發生乜事，我嘅性格令到我有啲位，以前不吐不快，係囉我好想講，但其實成熟嘅選擇，未必係乜都要講，或者係咪對件事最好，當時我選擇唔講，自己去消化，漸漸地當你選擇後，慢慢都開始......講到尾係因為驚及恐懼，驚引起一啲嘢，驚失去，嗰一次意識到會失去一啲嘢，我會影響到太多嘢，我太混亂，所以選擇咗一個唔會形容為對與錯，但係就咁樣會明智少少，咁樣選擇咗唔講，唔需要講，一習慣咗就呢半年我都幾封閉自己，好似綁手綁腳，好多人Keep住指指點點我，應該點做，好似做乜都唔啱，好多內心Struggle，唔知應該點樣好，我都有諗係乜嘢問題呢？」

Edan憶早前重看首次Solo演出：「我改咗ED Lui，嗰陣時自己喺台上面無所畏懼，有種初生之犢不畏虎，乜都唔驚，係咁就係咁，我要做ED偶像，知道呢條路好難行，會堅持落去，但當事情發生，同想像中唔同，以前我可能太天真，諗啲嘢太簡單，原來我口口聲聲話要行呢條路，唔驚，但原來我都係驚﹑唔夠堅定，未真正知道自己要啲乜嘢，想成為一個點樣嘅人，所以我都唔怕同大家講，呢半年有時都幾唔開心，我發現好多未見過嘅自己，原來自己會EMO，一直Edan係好理性﹑好少唔開心﹑冇乜煩惱，但呢半年好多唔同感受，因為見到發生好多事，我都見識到我都會咁樣。

一路都唔敢開Live，係有少少驚，我覺得有少少唔知點面對大家及Present自己，我搵唔到自己，唔知道自己應該要點，我畀外界聲音或者令到我好混亂，但今（昨）日點解決定開，淨係For爵屎，（開完Live）一定會唔知有乜嘢新聞，可能haters講，預咗一定會，以前好驚，但我唔想再驚，想同我重視嘅人﹑珍惜嘅人，再次打番開自己，對出面會封閉啲，但起碼對住你哋，一直發生咁多事情﹑一直仲喺度嘅你哋，想勇敢啲踏出呢一步，想直接同你哋傾偈，分享我經歷事情，我想做番我想做嘅個種Artist。」

另外，Edan也提到和傳媒的關係，他在Live解釋：「點樣講呢？試過唔同方式回應，當然自己都有責任，大家都係呢個圈﹑打份工，互相尊重，間唔中有啲新聞﹑題材我都成頭問號，邊個同邊同不和，吓﹗點解咁樣嘅？點解要好似一路想製造一啲嘢，可能前排嗰一次，即係點解咁樣呢，我明嘅，我係公眾人物，完全理解，要有啲嘢畀人講下，茶餘飯後話題，理解嘅﹑Respect嘅，你問我會盡量配合，但如果係一啲網民講一句嘢，你就寫成標題，你又要我去回應，但完全唔係咁嘅一回事，但又講都好似係，我都唔知點去處理。

我都發覺其實都冇辦法，其實就係咁，我諗通嘅係，唔想畀被呢啲嘢影響，同埋最奇怪、最棘嗰個位，明明大家平時採訪關係都好，大家都會講笑、有時影相簽名，但返到去點解新聞會咁寫？當然focus感情問題，我都明係好Juicy，好多人想問、想講，但我一直覺得感情呢啲嘢，唔需要真係講啲咩。

我都28歲人，鍾意人有咩問題？就算我以前中學，媽媽問我有冇鍾意啲咩女仔，我都唔會講，之前話畀空間唔好問咁多，一路keep住問，所以我都知道唔會完，我用唔同方式你都係會講，咁我算喇，唔再care呢啲嘢，做認為自己啱嘅嘢就算。」

Edan自言向來重視身邊的人：「隊友﹑兄弟﹑同事，我嘅朋友，畀人鬧﹑攻擊同畀人誤會，我都會出聲，但呢件事情上面我又冇，我又驚會引起啲咩，一直冇出任何聲，漸漸地的確我嘅態度及回應，令大家誤會啲咩，前排有人Tag我，首歌（指《天天都是愚人節》）寫畀佢，但係Wyman（黃偉文）填詞，唔係完全我意思，我收到好多DM，收到好多鬧對方，用難聽說話去講講講，我都唔想大家誤會啲咩，我想話畀大家知，佢係一個好好女仔，佢係我身邊好重要嘅人，可能我嘅性格，唔希望見到呢啲，同埋我覺得同你哋講咗，同你哋冇呢個誤會，以後出面點講，我都唔需要再講咩，我淨係care我想care嘅人。」

Edan又表示見到鏡粉（粉絲暱稱）互相指罵亦覺得不舒服，他舉例看到自己粉絲鬧Anson Lo（盧瀚霆），他指Anson Lo是他的好友，不想看到他被鬧。

（即時娛樂）