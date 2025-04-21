GooChan驚爆偷食斷正 舊愛芷希：唔係我發布影片同錄音 (19:48)

音樂人Goo Chan（陳澤鴻）被爆出軌，偷食18歲女生兼當堂斷正，相關影片及錄音在網上瘋傳。Goo Chan亦在社交平台貼黑圖及發文向舊愛芷希道歉，並會承擔起責任，即日起無限期退出幕前工作。往後不會再對此事作任何回應。

芷希早於今年2月已在社交平台發文宣布「分訊」，7年情斷，她寫道：「接受呢段佔咗人生四份一有餘嘅感情要結束並唔容易，事情發生得太突然，抱歉呢段時間唔係太經常更新我嘅content，接下來會重新出發，做一個快快樂樂嘅芷希。感恩以往嘅時光同回憶，可惜結局並唔係我所期盼咁，要接受嘅呢個過程唔容易，甚至好痛苦。感恩各位對我哋嘅愛戴同支持。」

芷希今天（21日）再在Ig限時動態發文，澄清影片及錄音檔並非由她發布，她寫道：「多謝大家關心，抱歉冇辦法一一回覆，但大家溫暖嘅說話我都已經收到。

以下係一啲澄清：事情發生喺二月初，並非近期嘅事，當時嘅狀況比較突然同混亂，第一次獨自面對呢種情況，屋企人擔心我，其後亦都即刻過咗嚟陪我，所以錄音當中稱要報警處理嘅，並唔係佢，係其中一位屋企人，希望唔好過度解讀。

最後見到部份留言，想澄清影片同埋錄音並唔係我發佈，正式分手後都只係想各自安好。事情發展到今日已經有一段時間，一直都有努力消化、努力工作、努力繼續創作自己嘅影片、努力搵返生活應該要有嘅節奏，所以身心都已經好返好多。畢竟係私人嘅事並無意佔用資源同版面，希望事情盡快落幕，再次多謝大家關心。」

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（即時娛樂）