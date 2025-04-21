搗破法蘭克｜主創落區派送驚喜 談善言負傷拍戲 感謝背後男人林家熙 (20:32)

在戲中演賺到盡的富商袁富華，被網民大讚入型入格，形容他近年戲路廣闊，由富豪、病人、正派或反派角色都能駕馭，展現深厚演技。（大會提供）

由談善言﹑楊偲泳﹑岑珈其和林家熙等合演﹑香港首部眾籌的破格犯罪電影《搗破法蘭克》已上映，戲中「法蘭克」成員，每逢出動皆戴兔仔面具展示實力，主創團隊趁復活節，落區派復活節氣球，展示親民一面。由導演蔡康凝率領眾主演，包括談善言、林家熙（Locker）、楊偲泳（Renci）、袁富華及陳獻略（Henry），去到鬧巿與民同樂。

第一次在鬧市派氣球，演員感覺好玩新鮮，Locker說：「最初怕會好熱，好彩大家反應好，10分鐘派晒。」談善言則怕沒有人拿氣球，Henry最初有點怕醜，但踏出第一步後又習慣。

戲中Renci的角色叫Chelsea，是一個利用自己外表去工作的女仔，但她同時是個勇敢的人，Renci坦言和角色有點像，都敢愛敢恨，她說：「記得當時試鏡後，導演揀選我們演這些角色，我們有討論過，我性格比較零同100，如果我要理性，我是百分百理性，但當我感性時候，太喜歡拖泥帶水，我偏向直接一點。其實也是缺點，就是太直，不懂得修飾。」負腳傷拍攝的談善言表示，腳傷已痊愈，拍攝時需要坐輪椅，而Renci幫忙推輪椅，有時更需要借Locker膊頭借力。

在戲中演賺到盡的富商袁富華，被網民大讚入型入格，形容他近年戲路廣闊，由富豪、病人、正派或反派角色都能駕馭，展現深厚演技。袁富華說：「無論你喜歡或者不喜歡，我都是那句話：我好喜歡做演員，每一次我都盡我能力，做好每一個角色，好享受每一次演出，盡力不後悔就不枉此生！」

（即時娛樂）