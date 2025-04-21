劉佩玥被陳山聰催婚 劉穎鏇不介意姊弟戀 張振朗預告結婚不鋪張 (20:07)

陳山聰、劉佩玥（Moon）、張振朗、劉穎鏇、丁子朗和郭柏妍，今天（21日）穿上婚紗和禮服，化身新郎、新娘現身油塘商場舉行「結婚典禮」，宣傳《奪命提示》結局周，吸引大批粉絲圍觀。

活動上，3對「新人」大玩玩新郎、新娘遊戲，場面搞笑，結果由山聰和阿Moon勝出，山聰說：「玩遊戲要不怕醜，要去到盡，我和阿Moon又熟。」山聰回想當年婚禮，沒有玩新郎新娘環節，因當年婚禮簡單，沒有太多賓客出席，亦沒有兄弟姊妹團，只在上台唱歌，笑言將來舉行結婚周年紀念派對，可能會有機會被人玩。

問阿Moon是否有預演婚禮感覺？她表示入行後經常穿婚紗，將來結婚未必穿婚紗，可能反傳統穿白色西裝，且一切從簡，她說：「只簽字，我都Ok。」陳山聰比阿Moon還要著緊，：「怎可以只簽字？」還催促阿Moon快結婚。阿Moon則未有結婚計劃，目前事業為重。另外，山聰早前生眼瘡，他表示經手術後已痊癒，他說：「每年都生一次眼瘡，今次特別嚴重，醫生在眼皮打麻針，放膿後還要刮，好痛。」

劉穎鏇沒憧憬將來婚禮，笑言一定不會在商場舉行。她表示還未有對象，很難幻想將來婚禮，現在首要找男朋友拍拖。問她可有追求者？她說：「沒有，但我不覺得無拍拖好慘，我享受單身生活，好開心。」問張振朗可有「筍盤」介紹劉穎鏇認識？張振朗笑說：「陳山聰兒子Jaco，等10幾年就可以拍拖？」劉穎鏇不介意姊弟戀，但大20歲就不可以接受，她說：「怕有代溝，大幾年可以。」

張振朗表示將來結婚，未必大肆鋪張：「結婚是雙方和雙方家人的事，大搞會很累，最重要雙方開心，那裏舉行也沒所謂，不一定大搞，反而旅行結婚，一家人同行更加開心，但我未有結婚計劃，大家放心。（點解？）想先工作，掙多些錢買層樓與家人同住，才考慮結婚問題。」他透露婚後想與家人一齊住，不擔心婆媳問題，說：「我屋企人好和諧。」

（即時娛樂）