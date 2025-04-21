麻甩媽咪｜陳秀珠升呢做奶奶學懂執生 Frankie集中工作未諗結婚生育 (21:31)

陳秀珠有「御用奶奶」稱號，演出她的強項原本沒難度，但開拍前由於與多位年輕演員首次合作，內心原來都驚青。（鍾偉茵攝）

陳秀珠和Frankie在劇中演母子，陳秀珠讚Frankie外表靚仔，而且思想成熟有承擔，戲裏戲外都是「好兒子」！（鍾偉茵攝/劇照）

入行46年的陳秀珠演繹過不同角色，演戲經驗豐富，她參演ViuTV原創劇《麻甩媽咪》，首次與MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）合作。「雙陳」在劇中演母子，揭示新一代應該如何面對兩代、甚至3代之間，親情倫理出現的不同矛盾和相處之道。陳秀珠讚Frankie外表靚仔，而且思想成熟有承擔，戲裏戲外都是「好兒子」！

劇中陳秀珠飾演喪夫需獨力湊大兒子的單親媽咪「楊美麗」，事事以兒子為中心，變成溺愛，導致演她乖仔的林逸安（Frankie飾）變成超級「媽寶」；再加上因意外，變成靈魂入體轉變做「麻甩」的媳婦余香凝（Jennifer），展開一場「奶奶與新抱角力」。陳秀珠介紹角色已非常入戲：「個仔是我心肝寶貝，過分保護之下，將自己變成恐怖奶奶，這個新抱都幾頂心頂肺。」

外界封陳秀珠有「御用奶奶」稱號，演出她的強項原本沒難度，但開拍前由於與多位年輕演員首次合作，內心原來都驚青。為容易投入和輕鬆自然地演繹，開拍初期她常叫角色名代替原名，又主動攬Frankie增加熟落感，但開玩笑最不理睬不咬弦新抱Jennifer，她說：「說我已被定型為嚴厲苛刻，本身都幾鍾意做，因為做恐怖奶奶先好玩！自知是眼淺的人，要做喊苦喊忽戲，一定會頂不順。我最鍾意演強勢角色，我幾有喜劇細胞，好適合演喜劇，還喜歡『虐待』人，就是將平日不能做到的事，透過演戲釋放出來。」

陳秀珠笑稱電視上看得MIRROR多，今次能合作，大讚Frankie靚仔，故此希望盡快混熟展示默契，才演得出母子情。

現實中，陳秀珠有獨子陳迪加，問到會不會幻想與新抱如何相處？言談間表示已升呢做奶奶：「不需要幻想，已發生中。相處之道是我會去適應他們，因為年代不同，不能用我媽媽管教方式。現代人有自己一套想法，自己唯有在適當時候說幾句，不過他們會答『mom，你又講！』於是我都要學懂執生。恐怖奶奶只限出現在劇中角色，讓我盡情發揮做，所以演得好high，特別享受！」

Frankie難忘陳秀珠一幕醫院戲，見識對方演得霸氣，被對方的氣場震懾。Frankie講解自己角色性格很遷就別人，故要他夾在媽咪與老婆之間做夾心人，經常為平息事端做到面面俱圓。

現實中，他經常顧及各方面，但絕非媽寶，原來求學時期已幻想如何做丈夫和父親：「讀初中已想到組織自己家庭，不過自從出來社會工作後，就沒有再想。因為覺得應該要先有經濟基礎，才有能力照顧家庭。我做舞蹈員再轉為藝人，職業都是比較浮動沒有固定薪金，最好事業再趨穩定，有足夠準備才去迎接新生命，現在集中工作先。」

Frankie稱拍完劇體會做家庭夾心人苦處，眼見拍檔Jennifer在現實中，工作又忙於照顧一對子女，令他對做人夫心態開始有點卻步。陳秀珠對Frankie一早計劃要為將來家庭付出而努力，很有承擔，大讚「無得頂」。Frankie多謝前輩讚賞，更從對方身上學到如何在演戲時，運用小動作、語氣和態度，令演出更立體感，獲益良多。

（即時娛樂）