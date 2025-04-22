《奪命提示》結局周 關鍵人物身亡 謝東閔慘死 林子善變頭號嫌疑人物 (12:42)

無綫劇《奪命提示》本周播出大結局。昨晚（21日）一集播出後，郭柏飛（陳山聰飾）忠奸之謎終於解開。原來柏飛因懷疑「Julie」是ASIB的內鬼，而且人數不止一人；為了不打草驚蛇，才秘密展開調查。真相大白後，柏飛與姜姐（劉佩玥飾）及子超（丁子朗飾）聯手調查，2人先向IT部阿頭艾鐵（李嘉晉飾）埋手，隨著線索愈揭愈多，關Sir（張國強飾）就是Julie的答案亦似乎呼之欲出。

隨著Julie真身浮上水面，《奪命》死亡名單與日俱增，昨晚阿弼（楊證樺飾）及和事佬（謝東閔飾）先後在劇中身亡；在餘下4集劇情，《奪命》死亡人數會陸續增加，而且每集均有一位關鍵人物死亡，劇情緊湊。

根據昨晚劇尾播出的第27集預告片，正當柏飛﹑姜姐﹑嘉莉（劉穎鏇飾）和俊朗（張振朗飾）舉行婚禮之際，Julie以面具Look突然殺入婚禮，並表示柏飛媽咪（呂珊飾）被捉，新一輪ASIB惡鬥Julie即將展開！今天（22日），無綫官方發布「雙劉」婚紗相配合宣傳，這場開心幸福婚禮不但中途迎來衝擊，最後更悲劇收場。

昨晚飾演和事佬的謝東閔，一直是4個嫌疑人之一，隨著他為保護柏飛中槍身亡，網民對謝東閔飾演好人大表驚訝，又指撇除陳山聰後，如今Julie最大嫌疑人是林子善及張國強。不少網民猜張國強是本劇重要奸角，但是否最大奸角，網民則存疑，又指該劇尚有4集才大結局，並認為看似善良的劉力（林子善飾）極有可疑，令子善在一夜間取代張國強，成為Julie真身頭號嫌疑人。

（即時娛樂）