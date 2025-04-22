泳兒重提失聲經歷學習耐性 FINALLY以幽默感化解世事 (13:34)

第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》邀來多位歌手及香港運動員，到不同中學傳遞「自我推動術」，透過音樂交流，舒緩求學階段挑戰與壓力。泳兒早前帶同師弟洪助昇，與香港著名長跑好手羅映潮，到一間中學與學生近距離分享如何面對困難。樂隊Pandora及男團FINALLY，亦聯同香港足球運動員梁冠聰，到觀塘一間中學，為同學們打氣。

泳兒靚聲獻唱《無糖可樂》及《溝渠暢泳》，主動走到台下與學生握手、派心，有同學更要求她簽名，場面熱鬧。泳兒曾因失聲經歷低潮期，既迷惘又失意：「作為一個歌手冇得唱歌，你係唔知道自己可以做啲咩。」泳兒以自身經歷勉勵學生，她說：「係，有段時間你唔知可以點，但係最終你都要搵出口畀自己。有啲嘢發生咗，係一定有原因，可能你未必即刻搵到答案。」她認為當時最大學習是耐性，面對迷惘期，不妨慢慢走出去：「慢慢一步一步解決難關，要畀少少耐性自己。」

剛剛推出新歌《別想跟我再和好》的洪助昇，趁機為同學送上新歌，又唱他的出道作《憑實力單身》，台下反應熱烈。洪助昇由電視台真人騷初試啼聲，靜待4年才正式出道，問到他的「自我推動術」，洪助昇表示任何時候，都要準備好自己：「只要喺自己嘅條件上面做到最好狀態，我相信自然會有機會去到你面前。無論曾經錯失過咩機會都好，我覺得唔需要難過或者放棄，因為只有你堅持，機會先會出現。」

樂隊Pandora同樣為學生送上兩首歌《安全距離》及《痛痛快快活活去》，帶動全場氣氛，不少同學隨音樂打拍子。他們指「鑽牛角尖」的時候，的確不容易抽身：「自己係好難以第三者角度去睇嘅，所以你需要啲咩呢？就係充分休息或者娛樂，令自己輕鬆啲。」Pandora提議同學分散自己注意力：「之後再返去做同一件事，你就會發覺個feel唔同咗。」

由小薯茄成員組成的FINALLY，落力獻唱《終於出歌》，深得同學喜愛，他們唱《樓下的貓》時更戴上貓耳頭飾，又到台下與同學拍照互動。FINALLY分享他們的自我推動絕招：「有時你有好多嘢想做，身邊好多人會同你講『你唔得㗎，你唔好啦』，喺呢個時候，我哋就有個習慣，就係去欣賞自己！有建設性就接受然後改進，就係咁老土。」他們呼籲同學們要學習幽默感，又鬼馬地叫大家多看他們的影片：「幽默感係可以化解到好多嘢，大家睇多啲FINALLY就可以學得到！」

（即時娛樂）