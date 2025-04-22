李珊珊以不倒翁精神笑看人生 感謝Sammi郭晉安助渡過難關 (14:32)

李珊珊衷心感謝好友Sammi（鄭秀文）和安仔（郭晉安）說：「好多謝他們的長期陪伴，幫助我渡過一些難關！」（Ig圖片/大會提供/資料圖片）

久未在活動現場公開露面的李珊珊，近日現身金鐘添馬公園，參觀慶祝東江水供港60周年的《舞動的水滴》大型藝術展。她暢談過去人生心路歷程，更以「不倒翁」自喻，展現積極人生態度。

展覽現場，珊珊穿梭於巨型水滴藝術裝置間，難掩雀躍之情。她笑言：「今日吸收了很多維他命D！」珊珊多年未參與公開活動，她說：「去公園坐草地，都好像是很久之前的事！」

說罷輕推身旁水滴不倒翁，童真盡顯。她透露家中收藏水滴型溫度計，對水的靈動美感情有獨鍾。展覽的「不倒翁」精神與珊珊的人生軌跡不謀而合，佇立於象徵「永不言敗」的藝術裝置前，她感觸道：「怎樣跌都不怕，還要更用力彈起身！」這份韌性亦體現於她新創立的「三坐山」，寄寓再次起飛的人生。

珊珊對展覽傳達的環保訊息有感而發地說：「水滴其實很美，要珍惜地球資源，這一切都不是必然！」她感慨道：「如果有地方的環境受污染，我們的水便會愈來愈少，生物亦會受影響，甚至有地方更是旱災，我們飲水要思源，個源字很重要，要好好保護，同時要去感恩！」

提到人生經歷，珊珊說：「剛才提到一個源字，對我人生也真的很重要。沒有這個源頭，也不會行到今天，當中要感謝很多人，包括一些幕後前輩。」她希望有日能有一張名單，一次過去感謝他們。

珊珊又衷心感謝好友Sammi（鄭秀文）和安仔（郭晉安）說：「好多謝他們的長期陪伴，幫助我渡過一些難關！」最後，珊珊邀請大家參與《舞動的水滴》活動：「很適合小孩們來放電，而我就覺得展覽很紓壓自癒。在藝術同自然之間互動，心情即刻豁然開朗！」

（即時娛樂）