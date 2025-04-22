關心妍內地巡唱酬勞捐慈善基金 生活有規律 推掉應酬享家庭樂 (14:14)

關心妍（Jade）接受新城李有毅（Ben）及兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「chur」到行》節目訪問，近來Jade忙於在內地舉行巡迴演唱會，實現多年夢想，她說：「近來一路做緊上年嘅2024巡迴演唱會，做咗廣州、佛山、東莞、江門、澳門、天津，嚟緊再去佛山南海，去我家鄉，真係好感動同開心。」Jade早前亦跟北京一間唱片公司簽約，推出第3首新歌《指尖的蝶》。

早年Jade設立「妍亮生命慈善基金」，並在銅鑼灣開設中心幫助基層人士，致力以音樂治療身心靈健康，由於每年需要5、60萬元資金營運，Jade將巡迴演唱部分收入，捐作慈善基金運作用途，她表示：「所以點解我一路做巡演，我近年喺香港唔係做好多活動，因為身分唔同咗，有基金，又要教小朋友，搵錢方面我係少咗好多，因為呢個基金，我真係要好努力去搵錢，同埋我唔係好識籌款，我又好怕，不過一個人去做，已經做咗10年，好感恩，會一路做，幫得幾多得幾多。」

Jade有空閒便會前往懲教署或某些戒毒機構探訪，她認為藝人親身去支持在囚或更生人士，他們會有說不出的感動，Jade表示：「佢哋會覺得，我以前聽你唱歌，但你今日竟然會嚟搵我，原來我哋嘅影響力，係你同佢講一句加油，嗰句加油嘅重量會好大，我除咗做呢啲，一有時間就會去做其他支線服務，我覺得好有意思，我會繼續做多少少、唱多少少，去發放呢個光。」

Jade於2016年誕下女兒楊榮心（Jovia），一家三口樂也融融。Jade形容家庭生活有規律，每天會5點前回家煮飯，她和老公推掉很多應酬，Jade表示：「工人姐姐會幫我切好晒啲餸，我返去煮，因為我個女會帶午飯返學校，想佢食好啲，我會諗好晒一星期嘅菜，如果阿女做功課快，我哋會玩遊戲，臨瞓前一齊祈禱；而星期日就同家人食飯，包括我媽咪、奶奶、姑奶，係家庭日。」

Jade直言不用女兒名列前茅或十八般武藝，縱然女兒偶有犯錯，例如弄壞東西，她會循循善誘，但若果女兒說謊、不尊重人、沒有禮貌，她便會很嚴厲，Jade稱:「我覺得你讀書好叻、好成功，但你唔識得做人，你對人唔好、冇愛，其實係冇意思。」

（即時娛樂）