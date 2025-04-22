溫流相隔10個月再到澳門開騷 向粉絲贈紙飛機 大嗌「我愛你哋」 (16:19)

韓國人氣男團SHINee隊長溫流（ONEW），前天（20日）於澳門百老匯舞台舉行「2025 ONEW THE LIVE：CONNECTION IN MACAU」，身為隊內主唱的溫流，在個唱大展唱功，為澳門JJINGGU（粉絲暱稱）演唱超過20首歌曲，還向幸運粉絲送出紙飛機和花束。

溫流首先穿上卡其色西裝背心，配以白色恤衫登場，演唱《Focus》為演唱會揭開序幕，然後一連唱出3首療癒系歌曲《Shape of My Heart》﹑《동네Under The Starlight》和《O (Circle)》。緊接他以普通話問候粉絲，表示繼去年6月來澳門辦見面會後，相隔10個月再來澳門跟粉絲見面，感到期待且激動。

其間他發現全場舉起花形應援牌，隨即接過粉絲遞上紙牌並把應援標語讀出，之後不禁甜笑；他亦親解這次演唱會的主題，「ONEW THE LIVE」顧名思義現場演出會根據不同風格轉，呈現出不同舞台，副標題「CONNECTION」則承載著想和大家連接在一起的願望。

接著溫流再一口氣演唱6首歌曲，包括《DICE》﹑《매력beat drum》和《월화수목금토일All Day》等，每當他將咪高峰遞向觀眾席時，JJINGGU立刻接住和唱或大喊應援口號，氣氛高漲；當唱到《소년Boy》溫流還為粉絲送上窩心驚喜，他提著籃子向台下發放紙飛機，惹來粉絲們瘋狂舉高手搶接，迎來演唱會第一個高潮！

其後溫流換上黑色銀光閃閃的型格西裝，深情演繹一系列抒情歌《보통의 밤Always》《사랑이었을까Illusion》《밤과 별의 노래Starry Light》，為呼應歌名《밤과 별의 노래Starry Light》，全場JJINGGU搖動金黃色星星燈大合唱，溫流讚粉絲如星星般閃耀。他又寄語大家倘若在人生路上，遇到傷心的事情，就多點回想今天大合唱瞬間、多跟朋友聊天，難過時刻總會過去的，並以廣東話「我愛你哋」向JJINGGU表白。

此次演唱會，溫流還表演了首支個人英文單曲《MAD》，由於歌曲在昨天（21日）才正式推出，溫流對於大家已會一起唱感到驚訝，遂帶領大家再大合唱一次，更高呼跟大家的互動最好玩有趣。提及澳門是這次亞巡尾站，溫流亦即場開始「問卷調查」，詢問粉絲下次巡唱的心水地點，台下紛紛大叫各地名字，溫流均一一點頭，與大家約定會以任何形式再見面，又表示會用心準備幾日後開始的美洲巡演，日後想跟JJINGGU展示更多不同樣貌。

除了溫暖抒情歌，溫流亦帶來連串節拍強勢的勁歌《마에스트로MAESTRO》《만세Yay》《Winner》，粉絲舉手大叫兼拍手合唱，全場High爆！到Encore部分，在JJINGGU不停高呼「李珍基 （溫流本名）我愛你」下，溫流再次登場唱出《Hola!》，更突擊走到台下巡場一周親近粉絲，令會場充滿尖叫聲！到了《Conversation》，全場不斷揮動着湖水綠鑽石手燈又唱又跳，粉絲熱情投入令溫流唱畢立刻誇獎大家，更徇眾要求臨時與樂隊破天荒重唱一次，為澳門站送上獨家尾場福利！

演唱會尾聲全場大合照環節，發生有趣小插曲，當溫流舉起手幅比心拍照後，不小心瞄到手幅裏寫着剛才粉絲們等候Encore時合唱的《In Your Eyes》歌詞，他隨即認證當時在後台聽得很清楚大家的歌聲，於是帶領粉絲再清唱一次。他又講起開場提到的演唱會主題「CONNECTION」，有感和大家好好連接在一起，相信互相連接幸福就會無盡頭，會更努力讓大家成為更幸福的人。

最後他以廣東話講「好快再見啦，我愛你哋！」，溫流唱出最後一首歌《Promise you》，寵粉的溫流再次提着籃子向粉絲送上薰衣草花束，並鞠躬比心退場，結尾會場熒幕打出溫流特別手寫「期待我們再次見面的日子吧」的中文字，演唱會在一片既浪漫幸福又不捨的氛圍下結束。

（即時娛樂）