金像獎｜衛詩雅爭影后被睇高一線 談善言戲分多成優勢 許恩怡唔介意陪跑 (21:51)

區嘉雯憑《從今以後》角逐最佳女主角，她既開心又詫異，但獎項難控制，自己已盡力，入圍已當攞獎。（娛樂組攝/資料圖片）

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮，將於4月27日假香港文化中心舉行，最佳女主角競爭激烈，衛詩雅憑《破‧地獄》入圍，與《虎毒不》談善言、《看我今天怎麼說》金馬影后鍾雪瑩、《從今以後》區嘉雯和《久別重逢》許恩怡爭奪金像影后。

衛詩雅事前憑《破‧地獄》6奪影后，分別是華鼎獎、亞太影展、新時代國際電影節金揚花獎、澳門國際電影節、香港電影導演會年度大獎及芝加哥亞洲躍動電影節，她亦被看高一線。衛詩雅承認有信心，但未感太過興奮，認同許冠文早前發表感言，要活在當下，享受每一個時刻。

她感恩《破•地獄》上映至今，遇到的人和事都是經歷，收到很多正能量，她說：「我不覺得自己是大熱，亦沒有壓力，若然勝出，都是歸功於整個團隊，因一部片成功要講求整體性，不是單憑個人力量。郭文玥一角好難拿捏，尤其是她複雜的內心世界，與我的性格和家庭背景反差很大，我好喜歡表達愛，很難理解郭文玥這方面感覺，我尋覓了很久，『爸爸』許冠文和『哥哥』朱栢康幫了我很多，我們私底下仍是一家人感覺。」她認為各候選者機會均等，私底下她們是好朋友，同業之間應互相鼓勵，替大家遇到好角色而高興，付出努力被看見。

《虎毒不》談善言自感幸運，入行9年便獲提名最佳女主角。模特兒出身的她說：「從沒想過會做演員，做了演員已好奇妙，還有機會演出《虎毒不》，更獲提名，是時間與機遇讓我遇到這個角色，我又掌握到，戲分由頭帶到落尾，表演空間和時間較多，可以話是我的優勢。最滿意跟小野（盧鎮業）吵架那幕，以及自己在浴室打電話場口，雖然只得幾句對白，但足以呈現『淑貞』產後狀態，找不到出口宣泄情緒。」雖然她憑《虎》片已獲香港電影評論大獎最佳女演員，但沒信心再下一城，因今屆有很多女性電影入圍，角色都好立體，有很多發揮空間，最終要視乎評審口味，所有對手都是其勁敵。

2020年憑《叔•叔》奪金像獎最佳女配角的區嘉雯，憑《從今以後》角逐最佳女主角，她既開心又詫異，但獎項難控制，自己已盡力，入圍已當攞獎。對於被視為黑馬，她沒所謂，說：「對手當中只看過衛詩雅《破•地獄》，但所有人做得好才獲提名，我的演出勝在夠自然，不像做戲，『汪紫盈』這個角色比起《叔•叔》中的角色更難拿捏，因戲分較多，情緒起伏較大，我經常演到皺眉，導演叫我盡量不要皺眉。我知道導演喜歡小津安二郎演繹方式，我就遵照這演法去演。」

出道5年的許恩怡，首次擔正演《久別重逢》即獲提名，她表示是很大鼓勵，但仍有進步空間，尤其咬字方面不夠清晰，她說：「我之前在內地拍了2部電影，都是講普通話，回港發展用廣話講對白，要重新適應，加上拍攝太專心自己演出，忽略與對方交流，有時演得不夠好，都不夠膽要求導演多拍一次。感謝前輩陳法拉和林嘉欣的鼓勵。」對於被指陪跑，她並不介意，認為誰勝出都是值得，她們演得出色，各有好處，替她們高興。

（即時娛樂）