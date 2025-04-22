郭富城自認酒品佳少失儀 獲提名金像獎影帝：信心要有 但不可爆棚 (19:40)

同場還有與周嘉洛傳姊弟戀的陳瀅以及陳凱琳和冼靖峰。（鍾偉茵攝）

城城自言酒品好，且量力而為，甚少酒後失儀。（鍾偉茵攝）

問城城送了什麼禮物給太太？他說：「送了個心，大家都送禮物，但想保持神秘感。」（資料圖片/鍾偉茵攝）

郭富城（城城）今天（22日）以代言身分到灣仔出席洋酒品牌活動，今次是城城入行首次拍洋酒廣告，表示這是緣分，廣告理念與他的工作態度不謀而合。問他在舞台上何時再超越自己？他表示7月完成澳門餘下7場演唱會壓軸篇，3年合作便完結，9月會啟動內地巡迴演唱會，所以開始準備，最近不停開會。

城城表示喜歡飲酒，亦有收藏名酒習慣，他說：「每逢節日和生日，朋友都會送我名酒，平時工作忙碌，放假會飲酒放鬆。（與太太摸酒杯底？）絕對會。（有否試過酒後，在太太面前說了不該的說話？）我一向好坦誠，什麼也說。」城城自言酒品好，且量力而為，甚少酒後失儀。

說到日前與太太方媛慶祝結婚8周年，他在社交平台公開放閃？他表示當天吃法國餐慶祝。送了什麼禮物給太太？他說：「送了個心，大家都送禮物，但想保持神秘感。」

城城憑《臨時劫案》角逐今屆金像獎最佳男主角，城城示會出席頒獎典禮，太太不會陪他行紅地氈。問到他可有信心獲獎？他認為做演員多年，信心一定要有，但不可以爆棚，抱平常心。

王晶在其網上頻道大讚城城不斷突破自己，城城說多謝，他會繼續努力、投入和認真去工作，對於王晶在社交平台批評姜濤，叫姜濤滾出娛樂圈一事，城城說：「略略看過，但沒深入了解，所以不評論、不回應了。」

（即時娛樂）