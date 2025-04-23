謝霆鋒個唱天價裝備 時裝教父山本耀司御製暗黑聖物加持 (12:06)

繼著名品牌Gucci為謝霆鋒設計結他帶及接收器皮革袋後，日本殿堂級品牌山本耀司（Yohji Yamamoto）亦跟霆鋒展開跨界合作，為霆鋒製造專屬結他帶。

山本耀司為霆鋒明晚（24日）舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》，創作了2條獨家訂製結他帶，透過這次合作，山本耀司將其標誌性前衛美學帶上舞台，解構時尚與音樂之間的界限，為現場表演注入藝術能量。

延續其標誌性的解構主義和黑色美學，山本耀司從演唱會主題「進化」概念為設計靈感，將霆鋒的音樂視野轉化為具體設計。黑色皮革結他帶配上銀色圖案，傳達轉變的故事，象徵著藝術創作中，通過毀滅實現重生的過程。立體的銀器裝飾，呼應了謝霆鋒大膽叛逆的搖滾形象，增添深度和視覺衝擊力。這次的crossover超越傳統配飾概念，將結他帶提升為可穿戴的藝術作品。

收到品牌寄來的包裹，霆鋒馬上開箱，看到結他帶的設計，不禁驚嘆：「這個是Yohji Yamamoto（山本耀司）幫我做的結他帶，真的謝謝他們。這個反光面跟壓紋，這個比例是非常好。沒想到Yohji Yamamoto會做這樣一個比較搖滾的東西。」此外，品牌亦為霆鋒奉上最新2025年巴黎時裝周上show款runway look及Yohji Yamamoto的專屬銀飾系列GOTHIC YOHJI YAMAMOTO，霆鋒先帶上純銀頸鏈，即謂：「Cool！」然後便拿着結他帶，「我哋可以揀結他去配搭啦。」

另外，明晚起一連4晚（4月24至27日）謝霆鋒將在啟德主場館，舉行個人演唱會——《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》。

為確保觀眾享有最佳的演唱會體驗，園方提醒參加者應預先做好準備，包括（一）出發到體育園之前，提前領取實體門票、（二）查閱入場安排和路徑，預留足夠時間入場及（三）了解交通安排，計劃好到場及離場交通。每晚演唱會開始前及完場後，在啟德體育園內將有官方商品售賣，歡迎各位樂迷提前到達挑選「心頭好」！

啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）表示：「我們十分期待本地歌手謝霆鋒在『香港主場』演出，為香港、大灣區及海外的樂迷帶來精彩的音樂會。體育園會承接過去經驗，繼續竭力為表演者及觀眾提供世界級的場地及演出體驗，進一步推動和提升本地體育娛樂盛事的機遇和商機，讓香港如『東方之珠』般在世界舞台上發光發亮。」

入場安排──

觀眾應預留足夠時間以進行安檢及驗票流程，避免在演出即將開始時才到場，以免因需時等候而延誤入場。

請留意天氣預報選擇合適和輕便的衣著；如演唱會當晚有雨，請預留更多時間進行安檢，緊記長傘不可帶入場內。演唱會在晚上7時30分開始。持票人士可於下午4時30分開始安檢，並於下午5時30分開始入場。

觀眾需通過驗票及安檢，並根據門票上所屬入場閘口安排，提前到達相應的閘口掃描門票進場；企位及地面座位區域門票觀眾請到指定閘口領取入場手帶。

如門票上註明使用X閘口入場的觀眾，請特別留意前往X閘口的步行路徑與其他閘口的觀眾不同。Ｘ閘口設於地面，觀眾需跟隨沿途指示，經承啟道公園前往該閘口。

到其他閘口入場的觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往閘口。如需協助，可隨時向在場工作人員查詢。一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館。

入場人士請留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是如攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，它們不得附有瓶／杯蓋及任何液體；任何尺寸的發光支持牌及應援物亦不可帶入場內。

門票安排──

為了有一個輕鬆便捷的入場體驗，觀眾請於節目當日之前，提前到Cityline指定地點，包括珠海、廣州、深圳、澳門、以及港九新界，共約30個自助服務站，領取實體門票。

若觀眾需於演唱會當日在啟德體育園領取實體票，請務必提早到場領取，以預留足夠時間入場。為免延誤入場，我們建議觀眾提早於節目當日之前領取實體門票。

交通安排──

建議使用公共交通工具前往及離開啟德主場館，由港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D出口步行約10分鐘可到達。

過境旅客請留意港鐵屯馬線的服務時間︰由宋皇臺站與啟德站前往東鐵線羅湖站（經由大圍站轉車）的最後一班列車將分別於晚上10時59分及11時01分開出。未能乘搭最後一班港鐵列車往羅湖站的旅客，可前往東鐵線上水站（經由大圍站轉車）轉乘九巴276B或N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，然後乘搭落馬洲-皇崗跨境穿梭巴士前往內地。

特別巴士及過境巴士服務︰在散場時段，將有11條特別巴士路線於宋皇臺道特別巴士／的士上落客區提供服務，當中有九條特別巴士路線將前往港九新界各主要地區的。另外，兩條分別（一）前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處及（二）港珠澳大橋香港口岸／機場，便利乘客轉乘皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回深圳，或轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）返回澳門或珠海／經機場離港。

往落馬洲／皇崗口岸的跨境巴士服務設於啟德主場館地面G樓的旅遊巴士上落客區，乘客可從啟德主場館二樓H閘外，經扶手電梯到旅遊巴士上落客區登車。

已購票乘坐由啟德體育園開出的跨境巴士服務的乘客，請記下上車位和班次，包括留意最後一班車的啟程時間，以免錯過班次，影響回程安排。

使用的士服務的觀眾，請留意上落客區位於（一）宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區、（二）啟德主場館的士落客區（不設上客）及（三）啟德體藝館的士落客區（不設上客）。離場時只設位於宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區一個上客點。

啟德體育園內不設泊車位，請避免駕駛私家車前往會場。

行李寄存──

建議觀眾以輕便裝束入場觀看演唱會。

啟德主場館附近將設有付費物品寄存處，於活動當日下午3時30分至晚上11時30分開放供活動參加者使用，使用者須自行將行李帶往分別位於啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外（近安檢站）及啟德主場館跨境巴士上落客區的寄存處辦理手續。

需寄存行李的人士，視乎人流情況，入場或離場時可能需排隊寄存/領回物品，請預留足夠的時間寄存/取回物品，以免耽誤入場時間或錯過計劃乘搭的交通服務。

官方紀念品──

共五個由主辦單位所設的官方紀念品銷售點將設於：（一）啟德體藝館1M層、（二）啟德展館（啟德主場館近F閘）、（三）啟德主場館二樓啟慶滙、（四）東營及（五）中央廣場旁。上述只有（一）之銷售點向公眾開放，其他銷售點只限持票人士前往。現場只接受信用卡或手機支付。

餐飲及娛樂設施──

主場館內設有餐飲設施，而啟德零售館內提供近70間餐飲及多國美食可供選擇，部分食肆及商店會延長服務時間，詳情可留意啟德體育園網站：https://www.kaitaksportspark.com.hk 或手機應用程式。「啟德美食海灣嘉年華」有近30個美食攤位，於星期五、六、日開放，營業時間更延長至晚上11時，為市民及樂迷在開場前後提供更多餐飲及娛樂選擇。

為確保觀眾享有最佳的演唱會體驗，體育園作為場地提供及營運者，會繼續與主辦方、政府各部門、公共交通營辦商及相關持分者保持密切溝通，積極籌備場地及交通等安排，致力為每位入場觀眾提供非凡的音樂與視聽體驗。

（即時娛樂）