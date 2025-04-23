Anson Lo變「流汗霆」 預告新歌給神徒驚喜：為你們打氣 (12:42)

MIRROR成員盧瀚霆（教主，Anson Lo）今天將聯同姜濤﹑李駿傑及呂爵安，出席小組團綜記者會。教主昨晚貼相分享近况，相中的教主化身「流汗霆」，貼出滿頭大汗自拍照，他表示最近除工作以外，都是如常頻密做Gym﹑學唱歌及grounding：「以往在演唱會前一個月練跑的習慣，今次嘗試在半年前便開始了，集中在練氣、穩定呼吸和體能鍛鍊，2024年上磅的目標達成了，今年開始修線條，重訓加帶氧運動將會不斷進行，希望自己成為一個更好的表演者。」

教主在4月份無間斷跟神徒（粉絲暱稱），定時上載歌曲照片及影片，在假期時亦開始為首張Solo專輯選曲﹑寫詞﹑計劃和錄音，亦開始為今年第2首單曲錄音：「這首歌希望給予你們驚喜，給予你們正能量，為你們打氣。」

Anson Lo最近日子在等待電影及劇集開拍通知之際，就是好好裝備自己，好好錄製每一首歌，不想浪費每一天：「離自己想成為的模樣的距離還有很遠，還有很多理想希望accomplish，很多目標未達成，希望家人擁有更好的生活質素，所以一定會繼續做好自己，尊重每一份工作，自律自覺。

看到此的你，希望激發到你的意志和力量，去喝一杯水又好，今晚早一點睡又好，聽一次《Heartbreaker》又好，明（今）天上學、上班再專注一點也好，即使生活多艱辛，要記住，我會和你一起努力向前行。」

（即時娛樂）