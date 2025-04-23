麻甩媽咪｜余香凝孖小演員擦出火花派洋蔥 虐心母子情感動觀眾 (13:33)

Jennifer與王瑋程合作《麻甩媽咪》時一見如故，小演員在鏡頭後更以「Jennifer媽咪」來稱呼她，2人合拍度十足。（大會提供/ViuTV圖片）

憑電影《白日之下》成為金像獎影后的Jennifer余香凝，最近在ViuTV熱播喜劇《麻甩媽咪》中與黃德斌合作，首次擔正劇集並在劇中一人分飾兩角，分別飾演賢妻良母「周暐程」及被粗魯的士司機「口水發」上身的麻甩媽咪，大騷演技之餘，亦喜感十足，不少網民對Jennifer一致好評，昨晚（22日）播出的一集，Jennifer與飾演兒子的小演員王瑋程，上演幕幕溫馨母子情，一幕幕喊戲令觀眾大呼虐心。

昨晚劇情講述Jennifer飾演的「周暐程」魂魄，眼見王瑋程飾演的兒子「林昇」缺乏「母愛」，縱然心裏很愛兒子，但兒子卻看不見、捉不到她，兒子失眠，Jennifer為逗兒子睡覺，她懇求飾演有陰陽眼的Gao沈貞巧，代她唱歌給兒子，而Jennifer在旁亦邊喊邊陪唱，場面感人。

講到全晚最虐心，莫過於她發現兒子成績一落千丈，Jennifer走到兒子身旁喊着質問對方，可是兒子只看着被「口水發」黃德斌上身的媽咪，不停講「對唔住」，短短數分鐘的喊戲盡顯默契，母子情大派洋蔥。Jennifer與王瑋程在合作《麻甩媽咪》時已一見如故，小演員在鏡頭後更以「Jennifer媽咪」來稱呼她，2人合拍度十足。

《麻甩媽咪》的「周暐程」余香凝與「口水發」黃德斌的配搭，成功發放笑彈，不少網民大讚劇集搞笑亦溫馨，日前Jennifer亦在個人社交平台表示：「最開心就係聽到大家話睇得開心，有人話輕輕鬆鬆一個鐘，咁就nice啦。」

（即時娛樂）