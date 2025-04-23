奪命提示｜張國強獄中身亡 展現教科級演技 誰是「Julie真身」？ (14:02)

昨晚一集最後講到Julie捉咗柏飛媽咪，而柏飛媽咪被射完手腳、再被射爆頭慘死。（無綫提供圖片）

KK於1983年曾拍攝一部以功夫和足球為題材的電影，外間一直以為元彪是男主角，但KK指自己也是第二男主角！（小紅書截圖）

KK在《奪命》演出獲讚，網民認為他是無綫的好戲奸角代表人物，更為他沒擔任過男主角感到不值。（無綫提供圖片）

關Sir（張國強飾）在獄中離奇身亡，令網民對於Julie真身再度頭痕！KK自出場已演技在線，一直都是劇集「好戲擔當」。（無綫提供圖片）

無綫劇《奪命提示》本周播出大結局。昨晚（22日）播出一集，一直被列為Julie真身的最大嫌疑人之一的關Sir（張國強KK飾），在獄中離奇身亡，令不少網民對於Julie真身再度頭痕！KK自出場已演技在線，一直都是劇集「好戲擔當」，昨晚身亡一刻，引來網民留言嗌不捨。

當關Sir的壞人身分尚未完全被踢爆時，KK對著姜姐（劉佩玥飾）還一副關懷慈愛好上司樣；但當壞人面具被撕破後，KK即大暴走，猙獰、陰險、暴怒，囂張情緒盡出；在口供房面對郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐盤問時，還肆無忌憚地露出「教科書級別奸笑」，當被問到：「邊個係幕後主腦？」時，先是得戚回應：「我做咩要話畀你聽呀？之後又挑釁地拋出：「你哋慢慢查啦」、「憑你？唔好玩啦！」，戲味十足。

KK在《奪命》演出獲讚，網民認為他是無綫的好戲奸角代表人物，更為他沒擔任過男主角感到不值。KK在小紅書貼出片段，以搞笑港普及圖文並茂解釋，於1983年曾拍攝一部以功夫和足球為題材的電影，雖然外間以為元彪是男主角，但KK指自己也是第二男主角！

KK表示當年拍攝時，元彪為他擔任武打動作替身，他則反過來為元彪擔任足球動作替身，相當有趣。片段一出，不少網民亦指KK曾做過男主角，包括電影《妖怪都市》及劇集《殭屍福星》等。

網民對誰人聲演Julie大感好奇，劇組透露為Julie配音的，是從事配音行業13年的黃昕瑜。黃昕瑜於2015年初，因知名配音員林保全離世，獲無綫挑選接受日本製作公司甄選，結果從4名女配音員中脫穎而出、接棒聲演「多啦A夢」。

（即時娛樂）