養生之旅｜陳嘉慧文凱婷鬥肺活量 化身採茶姑娘 體驗採普洱茶 (14:46)

Erica與Aeren搞笑鬥長氣，最後Erica勝出；而文凱婷（左圖）勇敢獨自挑戰登頂，成為山頂的女神。（無綫提供圖片）

由黎諾懿、陳嘉慧（Erica）、文凱婷（Aeren）、王學琳、陳煒、曹永廉、游嘉欣、鍾凱瑩輪流擔任主持，一共10集的《養生之旅》，逢周一至五晚上10點半翡翠台播映。

昨晚（22日）播出第2集，Erica與Aeren徒步高黎貢山！周圍被93%的森林覆蓋，同行的原住民鬍子歌表示，原來進山前需要清一清肺：「誰嚎的時間愈長，壽命愈長。」Erica與Aeren搞笑鬥長氣，最後Erica勝出，成為最長壽代表。

隨後，4人來到了自給自足、與世無爭的村落，品嘗地道風味餐。接著，他們又來到了雲峰山，展開尋找珍貴的野生石斛，而文凱婷勇敢獨自挑戰登頂，成為山頂的女神！4人品嘗了以石斛為主的養生餐，這道特色料理不僅色香味俱全，還很滋補，Erica大談自己產後都經常食用石斛：「生完攰，可以增強免疫力、清熱解毒，無諗過石斛都可以咁多元化。」黎諾懿與王學琳則前往雲南咖啡園，採摘新鮮咖啡豆，體驗古法咖啡製作過程。

今晚（23日）播出第3集，主持人將帶觀眾深入雲南，亦是普洱茶的故鄉！在這一集中，「後生組」化身為採茶的姑娘，親自走進茶園，體驗採摘普洱茶樂趣；「保健組」則前往茶餅的製作現場，了解製作普洱茶過程。茶餅製作過程相當講究，他們需要將初步壓好的茶餅，放在石兜上，再加上石磚，最後用兩隻腳掌壓上去打圈。

王學琳搞笑說：「咁似啲公公婆婆保健姿勢嘅？」另外，主持人還將帶領觀眾走進茶馬古道，了解當年馬幫如何將珍貴的茶葉運送到遙遠的西藏，4人親身體驗馬幫生活，感受艱辛與堅韌，更去到美景如畫玉龍雪山。

（即時娛樂）