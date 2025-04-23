奇情谷｜港版「天王嫂訓練班」掌舵人現身說法 全城筍盤任揀 (15:28)

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）主持的TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（22日）主題「你揀我、我揀你、上流揀媳婦」，「奇情嘉賓」Vivian是另類港版「天王嫂訓練班」掌舵人。

她專為有頭有面，但又不想張揚的上流社會人士，物色門當戶對的對象。一身貴氣打扮的Vivian服務對象，為30歲以上﹑月入十萬以上（年薪百萬）專業人士。除了配對還為客人營造配合身分的形象，她以火火為例說︰「就算你月入百萬，都會睇埋full picture啦，睇下係咪需要喺形象幫手啦，例如着衫、配襯同髮型呢方面。」Vivian補充會員要簽署法律文件證明單身，另外會有法律團隊作資產審查。

Vivian表示有客人會對配對另一半有特別要求，有不少有趣經歷分享，她說︰「呢個特別case係有個客鍾意睇女士腳踭，佢要求一定要好潤滑，最後都搵到匹配對象；亦有人特別要求整容樣。」她講到一單豪門貴婦，為兒子找老婆的case，囝囝私底下表示要求找內地人做太太，Vivian說︰「搵到一位合適女仔有鄉音、好有農村味，我哋有類似『天王嫂訓練班』嘅服務，同個女仔改造晒形象同言談，之後囝囝帶位女仔去見家長。」

Vivian直言萬事俱備，惟一改變不到的是對方踎的習慣，卻想不到成為賣點，她續說︰「本身奶奶唔係咁鍾意女仔嘅包裝，但係見到佢食完飯執拾手尾，爭啲入廚房洗埋碗。之後仲要喺泳池踎喺度洗衫，佢以為係溪澗。奶奶從未見過咁得意嘅女仔，又見阿仔咁鍾意個女仔，終於成為白雪公主故事。」她補充不少豪門找媳婦都着重「好生養」，希望財富可以連綿延續。

節目中介紹西班牙超市速配交友法，於購物車內倒放菠蘿代表單身、放滿蔬菜表示想健康發展一段長期關係等。GM自爆求學時期有一間自修室有類似玩法，他眉飛色舞說︰「呢間自修室有『學界蘭桂坊』稱號，好多青年人去識朋友，方法係lunch time時間，喺枱放一支筆，打開蓋代表available、合埋蓋表示occupied、無筆就係專心溫書喇。」GM笑言是該自修室特定文化，其餘未必適用。

（即時娛樂）