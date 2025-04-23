獵金‧遊戲｜劉德華染白髮耳目一新 歐豪孖偶像合作：爸媽最開心 (16:36)

劉德華在戲中染了一頭白髮，跟歐豪（右上圖）有段師徒關係。（大會提供）

由劉德華、林小强監製，邱禮濤編劇執導，劉德華、歐豪領銜主演，倪妮特邀演出，黃奕、蔣夢婕、鄭則仕、劉以豪等主演的金融犯罪鉅製《獵金‧遊戲》將於5月8日上映。

電影公司今天（23日）發布《獵金‧遊戲》全新預告，近1分鐘電影片段節奏明快，圍繞角色是否擁有股海中的「韭菜」特質。華仔化身股市操盤高手，為飾演股壇首席分析師張托德，染上白髮並戴上眼鏡，造型耳目一新，加上充滿自信氣勢，形神俱似常見的股壇翹楚。電影中華仔的角色點石成金，循循善誘歐豪飾演的實習生，使其事業平步青雲。可惜2人對投資價值觀產生矛盾，在良心和貪念之間，以致這段看似緊密的「師徒關係」漸行漸遠。

歐豪的角色高寒，遊走於光明與黑暗之間，他一方面有維護金融體系公正的使命感，另一方面自己也因生活壓力而心生貪念，為了金錢漸漸迷失，角色有相當大的發揮。預告中他與飾演其女友的蔣夢婕，不乏爭吵場面，與其他角色及自己內心也有很大衝突。這是入行多年的歐豪，首次跟偶像華仔合作，自爆除了自己以外，最開心的竟是父母，歐豪笑言：「跟劉德華拍戲，爸媽特別開心，親戚們都想自費來探班，有幾十個人。」

《獵金‧遊戲》相當寫實，展現資本操控股價，影響金融交易市場，揭露了股價操縱、內幕交易等金融內幕，是對當下全民理財狂潮的當頭棒喝。預告片展現投資市場的困境，包括散戶虧損比例高達90%，而投資機構佔總盈利80%。電影通過揭開投資騙局的故事提醒觀眾：投資務必謹慎，否則會落入大鱷所設的金融陷阱。

（即時娛樂）