方皓玟自爆遭6歲兒子「詛咒」上天堂 強調冇患厭食症 (17:27)

方皓玟（Charmaine）日前到新城接受錄音訪問，分別為明天（24日）播放的程凱欣、麥卓華主持《原來生活好快樂》；及將於4月29日播放JY主持的《得閒High Tea》，

Charmaine接受《原來生活好快樂》訪問時笑言，不相信自己會生仔，她說：「我到𠵱家都唔知點解我會有個仔，但我佗咗佢咁耐，佢應該係我個仔。」Charmaine透露跟兒子像朋友般相處，而生BB是人生中最好的決定，她表示：「因為佢（兒子）教我成為一個更好嘅人，令我昇華到另一個階段，我好感謝佢，佢每日都教我好多事情。」

JY主持的《得閒High Tea》訪問，剛發布新歌《步兵記》的Charmaine表示，計劃今年會推出10首歌，但暫時不會推出跳舞快歌，她表示：「跳舞好辛苦，會跳到個人淨番90磅，我好難得先增肥增咗10磅。」

熱愛運動的Charmaine，每星期都會跳舞和健身4天，有段時間偏瘦，更被指患上厭食症，但她強調身體健康：「可能運動太chur，但我絕對冇厭食症，仲食到『隻癪』咁，一日食4、5餐，要叫兩個人份量，我啲同事都笑到趴喺度。」工作人員不停點頭，Charmaine續說：「因為我要拍嘢，塊臉唔能夠太凹，太凹啲人會話我有病，覺得我唔開心，但我好開心，因為我覺得自己好靚。」

Charmaine在節目中透露近年整個人都變得開朗，但突然又自嘲：「個人開始大，都冇乜包袱，都就嚟死...」嚇得JY不知所措，Charmaine馬上解釋：「因為我個仔成日咒我死，佢問我幾歲，我話44，佢話真係老，真係就嚟死，但佢冇錯，佢得6歲，我真係老佢好多！不過佢都好有心，話我上天堂，唔係落地獄，好孝順。」

（即時娛樂）