水餃皇后｜劉偉強擬建影城 嘆香港物價貴 讚馬麗聰明 認祖藍自薦演臧姑娘鄰居 (20:20)

由劉偉強執導，內地女演員馬麗演出的電影《水餃皇后》將於5月1日上映。電影改編來自山東並於香港灣仔碼頭發跡的「臧姑娘」臧健和生平故事。全片在內地搭景拍攝，包括當年的灣仔碼頭，劉偉強表示灣仔碼頭原本想在香港拍，但看過北角和筲箕灣碼頭都不適合，舊觀塘碼頭已拆卸，唯有在內地1比1將舊灣仔碼頭重現，他說：「花了約200萬人民幣，差點令整部戲超支，沒錢拍下去！」

但「灣仔碼頭」隨著拍竣而被拆卸，沒保留下來成為旅遊景點，劉偉強指可能是私心，擔心之後有人用這個景拍攝，拍到不三不四，到時他會心痛。他認為拍戲就是這樣，用完一個景，沒意識保留，除非像當年邵氏，有周詳開戲計劃，一連拍多部同年代為背景電影，便得以保留，所以他有建影城計劃，他說：「等我再老一點在內地實行，香港沒可能，租金實在太貴，我在內地拍《水餃皇后》，食碗雲吞麵才10元，但返港拍了一日葬場戲，一組人去吃雲吞麵，埋單2000多元！我近年香港、內地兩邊走，就覺得香港的物價好貴，這也是一個問題！」

劉偉強覺得與臧姑娘有緣分，他出生60年代，小時候住元朗，1975年舉家搬到銅鑼灣居住，臧姑娘1977年來港也住在銅鑼灣，感覺與對方好近，他有吃過臧姑娘車仔檔的水餃，回味當年水餃味道，亦回味當年環境和情懷，他說：「臧姑娘的故事，亦像我媽媽的故事，一個女人湊大子女，母愛好偉大。臧姑娘一個人撐起一頭家，一粒水餃做到上市，好有毅力。」

他表示電影講臧姑娘的故事，但亦有他的情懷，幾場戲投射他媽媽影子，跟他以前的電影不同，放了很多自己心態，希望有好票房外，還希望觀眾看完，可以多關心母親，返家吃頓飯：「我就沒機會，媽咪已離開了！」

擅長拍男性電影的劉偉強，今次轉拍女性電影，不覺得是挑戰，表示男性或女性電影都要用心去拍，今次拍《水餃皇后》，事前他學包餃子，起碼知道過程，他說：「傳記可以訪問臧姑娘女兒和看有關臧姑娘的書，但都要知為何大家喜歡吃水餃，排隊都要吃？ 拍不同類型的電影，我都要學和做資料蒐集。」

問馬麗是否事前也要學包水餃？他說：「我和馬麗見面，第一句就問她懂不懂包水餃？她說自小就懂包水餃，不過她都要學臧姑娘包餃子手勢。好巧合，馬麗也是青島人，外婆也姓臧。」

馬麗拍開喜劇，今次拍另一戲種找她演出，她有否感驚訝和考慮，劉導演表示沒有：「她都想嘗試不同戲種，她是好有想法的演員，知某個階段做什麼，現在已監製電影，她好聰明，好似臧姑娘，擁有女性工業家思想。」

劉偉強邀得惠英紅、太保、張達明、王祖藍、江美儀、和袁富華等客串演出，是想表達當年互相幫助的精神。據知王祖藍主動聯絡劉導演，自薦演臧姑娘鄰居？劉導演承認，指最頭痛上海佬角色，因角色是好乞人憎打老婆角色，很多人都不願意客串不討好角色，但祖藍不介意，還說講上海話沒問題，因太太李亞男是上海人，至於惠英紅亦一口答應演出口硬心軟的包租婆角色。

（即時娛樂）