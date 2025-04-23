李駿傑捲抄歌風波後首現身 認不開心 冇打擊創作信心 (19:42)

Jeremy捲抄歌風波後首度現身，他直認為事件感不開心，但沒有挫敗感，而隊友Edan亦力撐對方。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）和呂爵安（Edan），今天（23日）現身觀塘的商場，為首個小組團綜節目《呂濤米Lo Seoul》宣傳，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧。

Jeremy親自作曲的跳唱歌《Tie Me Now》捲抄歌風波，被網民質疑抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》。網民指2首歌前奏部分有八、九成相似，連唱和尾音的處理，甚至是MV也有模仿之嫌，要求Jeremy公開道歉及將歌曲下架。

在一片要求聲音下，Jeremy和音樂團隊已轉用重新編曲新版本，而MV亦已下架。Jeremy解釋因事件見到不同爭論，他亦感覺到不開心，因他很想做好這個作品，知道問題出現，所以盡快處理。他說：「下架事件令好多人討論，我和團隊及音樂團隊，大家都不捨得和難作出這個決定。為了坦然面對自己舞台，我都有跟團隊商量過，下定決心去做，做一個更加好的舞台給大家看。」

問Jeremy會否有挫敗感？他表示沒有挫敗感，指自己最不開心見到大家有很多討論，最初做歌是想大家看見不同面貌的Jeremy，做到現在結果，非他想看見的，希望之後可以做得更加好。問到有否打擊Jeremy創作歌曲信心？他說：「沒有，但上了寶貴一課，意識到還有很多東西需要學習與進步。」

至於會否拍攝全新MV？他說：「正與團隊商量中，盼有更加好MV出現，跟現在版本不同。」問到新歌MV與《Red Lights》MV八成相似？他說：「因音樂類型相似，有些元素存在其中，我就是見到這個情况，才釋出新版本，想告訴大家知我意識到這事情。」在旁Edan插嘴表示，大家聽完新版本就覺得不相似。

（即時娛樂）