呂爵安保護林明禎 盼Hater勿再攻擊：我對佢好認真 (20:00)

Edan被問到是否公開和林明禎戀情，他說：「大家給我一些空間，我對她好認真，想保護這段關係。」（Ig圖片/鍾偉茵攝）

呂爵安（Edan）日前深夜開Live訴心聲，表示林明禎「係一個好好女仔，佢係我身邊好重要嘅人」，確認女方地位。

Edan今天（23日）出席小組團綜記者會時，被問到為何突然訴心聲？Edan表示這段時間經歷很多，亦有很多感受，漸漸見不到以前自己，想做輕鬆的自己，他說：「想做自己對的事和想講的說話，趁機打開自己，與粉絲說話，我已經很久沒開live，以前是一直與『爵屎』（粉絲暱稱）傳統。

我現在想改變，以後focus自己與愛自己的人，以及工作上。不想再好避忌、好驚和忐忑，想嘗試尋回自己，所以跟大家傾偈。講完之後，我都覺得輕鬆，不需要驚和理會太多外界，自己覺得對便去做。」

問Edan是否認愛？他知道大家會聚焦這裏，他說：「我趁機會講一次，以後不再講太多，由我公開追林明禎之後，她一直受到很多攻擊，承接很多聲音和惡意，我完全明白這感受，她一個女仔一直承受，講到底因我才有這些事發生，一直以來我都想做點事保護她，但因為自己驚，又驚引起什麼，所以避而不談，但因為我的態度，而令大家有些誤會，發現無論說什麼，大家都可能繼續寫和鬧，不如做自己認為對的事。」

Edan再一次公開談林明禎：「我想告訴大家，她是一個好女仔，她對我來講好重要，在我不開心情况下，她幫了我很多。我知道外界和Hater怎樣想，但希望愛我的人不要攻擊她，及爵屎明白我，我想盡自己有限能力保護她，希望大家不要難為她。（公開戀情？）大家給我一些空間，我對她好認真，想保護這段關係。」

（即時娛樂）