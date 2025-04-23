姜濤以後唔敢講「想瞓覺」 打波衝突片被翻炒：畀大家食花生 (20:38)

問到一句說話就被拿來講，會否感到大壓力？姜濤表示沒有：「我習以為常，不會不開心，唯有做好些。」（鍾偉茵攝）

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）和呂爵安（Edan），今天（23日）現身觀塘商場，為首個小組團綜節目《呂濤米Lo Seaul》宣傳。

Edan透露經常向Anson Lo傾訴，Anson Lo指自己陪伴為主，任何朋友找他，他都樂意做「樹窿」，他說：「我都有叫他做運動，看看我的方法和意見能否幫到他。他沒以前生猛，但最近好了很多，因已想通了。」

Anson Lo早前出席活動打瞌睡，被放上網一事，Anson Lo解釋出席活動前，連續工作了多天，感到很累，加上身體不適，他笑說：「幾無聊，沒壓力、沒不開心，大家都知道我不是不尊重工作的人，經一事長一智，將來眼瞓，打自己大髀，不舒服就舉手去厠所。（注重儀容？）不擔心樣衰，反而擔心被誤會操守和人品，再樣衰的相片都有，我沒所謂。」

姜濤日前到主題公園出席大熊貓龍鳳胎活動，當護理員說熊貓正在睡覺，姜濤也說了一句「我也想睡覺」，即被指沒禮貌。姜濤無奈說：「我當時只跟住講，我以後不講，對不起大家，經一事長一智，以後再做好些，所以我今日都沒有打呵欠。」

問到一句說話就被拿來講，會否感到大壓力？姜濤表示沒有：「已習慣。（不開心？）我習以為常，不會不開心，唯有做好些，沒有人可以做到最好，做得好與否好主觀，只可以盡力去做。」

談到他以前打籃球與球員發生衝突片段，再被人放上網，網民力撐姜濤，斥對方為增流量，姜濤說：「多謝。（不希望再PO這段片，令大家舊事重提？）大家想Po就Po，ok的，畀大家『食花生』，我現在好少這樣，都好少打波。（少打波就不會打交？）不算打交，男仔打波實有碰撞。」

另外，4月30日是姜濤26歲生日，「姜濤香港後援會」於西九文化區藝術展亭，舉行「The Keung's Galleria」慈善應援展覽，展出姜濤為26歲生日應援拍攝的多張全新未公開珍貴相片。

展館分為8個展區，有不同主題場景，讓「姜糖」（粉絲暱稱）邊欣賞邊打卡，同時還會展出姜濤穿過的籃球衣，以及出席頒獎禮時戰衣。展覽於明天（24日）開始，一連4日舉行，每位購票入場觀眾，均可獲贈後援會限定官方紀念品 。

（即時娛樂）