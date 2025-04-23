張敬軒扮白雪公主跟蔡琴撞樣 讚Tyson Yoshi有前瞻性 (21:28)

張敬軒今天（23日）以代言人身分出席活動，對於被指與演真人版《白雪公主》的女星麗素施嘉（Rachel Zegler）撞樣，軒仔並沒有生氣，也不是首次被指似不同國籍女星：「好在全部都靚女。」

軒仔扮母后及白雪公主都維肖維妙，他笑言：「抱住玩的心態，拍攝時成班團隊笑到飛起，好像提早過萬聖節，造型都幾得人驚！母后是我提議，較易扮，公主比較難，之前準備的假髮，髮型師不接受，要為我準備靚的假髮。」他笑言扮完都嚇一嚇，與白雪公主有餅印感覺：「但我覺得最得人驚的是，再望真一點，有點像蔡琴姐姐。」

網民惡搞Tyson Yoshi演七個小矮人，軒仔表示可以自己扮埋：「Tyson Yoshi起碼都扮王子啦！」他表示之後和對方會有合作，大讚Tyson是有前瞻性歌手，新歌《1994》MV拍得很用心，黃秋生曾批評該MV，他指秋生在演藝界很有地位的前輩，只是有少少恨鐵不成鋼心態：「我想講他認識Tyson好多年，可能他當時飲多兩杯，不是太記得，他好惜Tyson，我都有同Tyson講，前輩意見一定要聽，相信他們分分鐘有機會合作。」

軒仔近日在社交平台發文及分享相片，文中指藉此療癒及修復最重要的人離世的情緒，他否認情緒波動，只是多了時間休息，加上想到故人離開：「突然間這種離愁別緒感覺又出來，以前有情緒困擾，現在好小心處理，經過多年鍛鍊，會給時間自己獨處，讓自己好好消化，再約朋友陪我行水塘及做義工，將對故人思念化為力量，要學識Say goodbye好難，要好好把握自己活在當下的時間。」

（即時娛樂）