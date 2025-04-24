夏韶聲網上節目今首播 伙陶大宇陳凱琳回顧58年演藝人生 (13:50)

夏韶聲（Danny Summer）將於2025年8月假紅館舉行《LAST SUMMER演唱會》，作為音樂事業上的一次總結，以音樂娓娓道來其音樂人生，同時宣告展開人生另一旅程。

夏韶聲以低沉聲線抱着結他唱出動人樂曲的搖滾形象，深入民心，多首首本名曲更是縈繞樂迷心坎。然而，嚴肅外表背後，夏韶聲擁有搞笑、天馬行空、慈祥的一面，亦是娛樂圈中鮮有研究UFO的藝人。他趁着開騷前，與一眾圈中好友陳友、陶大宇和陳凱琳，以及夏韶聲的12歲大孫仔Kyle，特別錄製一連5集YouTube特輯《外「聲」人通話》，回顧演藝人生種種難忘歲月。

節目中，夏韶聲除跟乖孫Kyle溫馨合唱，亦會跟女兒好友陳凱琳首度公開對唱，大讚陳凱琳歌喉不俗。在深情對談中，夏韶聲會細訴對紅磡體育館的特殊感情，陳凱琳亦會透露由演員轉型KOL的心路歷程，兩人還會首度親揭離開電視圈背後真正原因。夏韶聲跟早在電視台工作認識的陶大宇，除重溫合作日子，陶大宇又會大談憑演唱《倒轉地球》走紅經歷。夏韶聲和陶大宇原來同樣是UFO迷，他們還會分享最接近UFO的一次經歷。

《外「聲」人通話》並特備一集番外篇，讓觀眾一睹夏韶聲從未曝光的漫畫工作室，看看他親自繪畫漫畫《西遊》第3集的創作過程。 節目將於今晚（24日）6時起每星期於Youtube頻道「音樂好時光」播出。

（即時娛樂）