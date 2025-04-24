袁澧林讚Edan確認林明禎地位好叻 游學修自嘲不宜做老闆 (15:36)

袁澧林（Angela）早前患流感發燒留院6日，她昨晚（23日）與潘燦良、游學修及陳健安出席《送院途中》首映禮時透露曾高燒至41.9℃，並強調從未有偷偷離開醫院。她說︰「雖然我好想，因為有個好重要嘅國際電影節開幕活動好想出席。」Angela稱不想再多談，以免予人經常入醫院印象。她強調會學習照顧自己， 不需別人照料。曾傳緋聞的呂爵安（Edan）近日再次確認林明禎地位，Angela讚Edan很叻。

游學修月初時宣布YouTube頻道「試當真」將於今年10月26日成立5周年當日停止運作，他表示頻道停運前仍有很多工作︰「我仍然好享受拍片﹗其實，我係唔想做老闆多過拍片，覺得自己未必適合做老闆，之後會全力喺電影方面發展，再等待機會，同時想學煮中菜。」潘燦良不抗拒與太太蘇玉華合作拍電影，但要等適當時機。

陳健安表示C AllStar隊友相繼離開寰亞，但C AllStar只是休團，從沒解散，亦不會因成員屬不同公司而有所限制。梁釗峰的化妝師女友在社交網公開4年半戀情，安仔表示︰「我有留意，祝福佢哋﹗我知道佢哋拍拖，亦有見過釗峰女友，但冇太留意時間有幾長，原來咁快已經4年半。佢係釗峰嘅專屬化妝師，印象中冇幫過我或其他隊友化妝。每個人公開任何關係都係個人決定，都值得祝福。我會唔會選擇放閃公開戀情？大家會喺適當時候收到適當嘅信息，到時就會知道。等吓，我都等吓先！」

（即時娛樂）