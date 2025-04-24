《中年好聲音3》9強之戰 大熱張與辰黃博鬥高分 (15:45)

TVB《中年好聲音3》將於周日晚（27日）播出2個半小時的9強之戰，8強參賽者將於該集誕生。大熱之一的張與辰轉玩Sexy風格，以慵懶及魅力聲音彈唱《拒絕再玩》。他希望每次站上《中3》舞台都能帶給觀眾不一樣的感覺：「我從來未sexy過，又冇胸肌，所以攞件圍巾嚟冚住吓。」車婉婉聞言即以手觸碰張與辰的圍巾，並開玩笑謂：「拉低啲咪得囉﹗」

對於張與辰的表現，評審一面倒正評。肥媽與海兒聽歌時已忍不住相視而笑兼流露讚歎樣，海兒坦言聽完面紅耳熱：「你把聲好似跳緊脫衣舞咁，可以用聲音做到咁多唔同音色，我覺得可以叫你Ad- Lib王子，好正，真係好少聽歌聽到面紅。」肥媽則笑言聽到「頭赤」：「佢真係唱到羈嘅感覺，好自然流露出嚟，我覺得任何女人都會畀佢電到。」張佳添大讚︰「呢個比賽才華值，你係最高嘅，彈琴叻彈結他叻，識編曲識作曲，識做音樂製作，快歌慢歌rock歌R&B冇一樣難倒你，你sexy係因為你真係一個好有才華嘅音樂人。」嘉賓評審潘偉源說︰「其實我真係嚟睇騷，好精彩嘅音樂會，你今日係一件好精美嘅樂器。」周國豐給予高度評價，並坦言願意為與辰今次表現給出20分滿分。

另一熱門黃博選唱《蜚蜚》，她透露不太敢挑戰此歌，擔心自己做得不夠好。不過，她的演出亦獲評審一面倒稱讚。肥媽笑言不准黃博以後唱她的歌：「你知唔知你唱人哋嘅歌，人哋有壓力？黃博，我哋要喺雞蛋裏面挑番嗰一分出嚟知唔知幾鬼辛苦，但點都要減佢多少嘅，因為佢織冷衫都入咗去決賽喇。你係好投入、好享受你嘅歌，你好有自己。你以後唔好唱我嘅歌呀，唔係偷鬼咗我嘅歌！」海兒說︰「我哋暫時冇睇到你有駕馭唔到嘅一次，全香港嘅歌手都擔心緊你唱佢啲歌，真係唱得非常之好。」張佳添表示：「你簡直帶我哋上山落海，情感好足好澎湃，差唔多完美。」周國豐說：「你今日聲音狀態好好，接近Hi-Fi發燒嗰種狀態，無論感情聲音控制都好好。」

（即時娛樂）