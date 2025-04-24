奪命提示｜監製親揭終極Big Boss身分2大貼士 (16:03)

「老虎面具Big Boss」的手除有明顯被火燒過的痕跡，還有極其華麗誇張的戒指裝飾。（TVB提供 / 明報製圖）

TVB劇集《奪命提示》明晚（25日）播出大結局。劇集由播出的第3周開始，Julie是誰一直是網絡熱討話題。隨着嫌疑人張國強、林子善等先後下車，焦點集中在大反派「狐狸頭」謝東閔身上。正當觀眾以為謝東閔會暴走到最後之際，TVB官網今天（24日）發布了一張宣傳照及最新一條搶先看預告片。

宣傳照是一張監製文偉鴻（Jazz）與疑似終極Big Boss的合照，終極Big Boss戴上老虎面具，手上拿着狐狸面具是謝東閔之前一直戴着的，意味着謝東閔之上應該「天外有天」，終極Big Boss之謎似乎尚未解開。在搶先看預告片中，隨着「新一輪嘅奪命遊戲即將開始」這句對白，片段先後展示了終極Big Boss的背影、嘴部及手部特寫。「老虎面具Big Boss」的手除有明顯被火燒過的痕跡，還有極其華麗誇張的戒指裝飾。

不少網民再度開啟「查案」模式，有細心網民留意到在第一集劇情中，姜姐在天台拿着電話詢問Julie誰是殺死其女UC真兇時，Julie回了一句「等朕Check吓」，因此認為可能意味着陳豪將驚喜客串《奪命提示》Big Boss一角。監製文偉鴻接受TVB.COM訪問時，透露終極Big Boss是視帝級人馬，而且未曾在其作品中飾演過奸角！

（即時娛樂）